Arne duikt opnieuw op in ‘Thuis’... om afscheid te nemen TK

18 januari 2019

20u52 0

Vanavond dook Arne weer even op in ‘Thuis’, het personage dat gespeeld wordt door Michiel De Meyer. Niet om voor problemen te zorgen, maar om afscheid te nemen van Femke. Na de valse beschuldigingen van moord heeft hij besloten om naar zijn ouders in Zwitserland te trekken. Daar kan hij zijn gedachten rustig op eenrijtje zetten. Maar of dat voorgoed is, is nog maar de vraag...