Arm uit de kom en girlpower troef in derde 'Boxing Stars' (+ wat u niet zag op tv)

12 april 2018

21u40

Bron: VTM/Kameraki 0 TV In de derde aflevering, op donderdag 12 april, vochten Hilde De Baerdemaeker, Eline De Munck, Bill Barberis en Hans Van Alphen voor een plaatsje in de finale van de zwaargewichten. Hilde haalde het van Eline en Bill won nadat de wedstrijd werd stopgezet door een schouderblessure van Hans. In de finale bokst Hilde tegen Marie Verhulst en Bill kruipt de ring in met Kamal Kharmach.

Hilde De Baerdemaeker vs. Eline de Munck was de eerste affiche van de avond. In een zeer gelijk opgaande wedstrijd liet Eline zich soms verrassen door de furieuze stoten van Hilde. Drie rondes en enkele strafpunten later, ging Hilde nipt met de zege aan de haal. “Dank u coach, om mij zo zot te krijgen”, zei Hilde opgelucht na de wedstrijd. Eline kreeg tijdens de kamp enkele strafpunten voor het gebruiken van haar knie. “Die kniestoten waren echt onbewust. Ik deed dat vroeger ook altijd bij mijn broer en op de één of andere manier kwamen ze nu per ongeluk als een reflex terug naar boven. Dat was echt niet de bedoeling”, zei Eline achteraf.

Hildes broers waren onder de indruk. “Ze is een beest geworden”, zei Dries. “Ze bleven maar doorgaan, ik sta er nog van te trillen”, vertelde Koen. Elines vriend Six is ondanks het verlies erg fier op zijn vriendin: “Ik had niet gedacht dat het ook op mij zo’n impact zou hebben. Het is echt straf als je dit ziet. Ik vind het fantastisch wat ze gedaan heeft!” Ook Marie Verhulst zat in de tribune om haar tegenstander al eens te bestuderen. Zij beseft dat het niet gemakkelijk wordt: “Die Hilde is niet moe te krijgen. Ze staat daar nu nog te springen in de ring, dat is niet normaal.”

De titanenkamp tussen Bill Barberis en Hans Van Alphen eindigde in mineur. Na een verkeerde armbeweging in de tweede ronde schoot de schouder van Hans uit de kom. De wedstrijd was nochtans goed op dreef en de mannen waren erg aan elkaar gewaagd. Scheidsrechter Daniël Van de Wiele legt uit dat de kamp daardoor stopgezet werd: “Zoals iedereen kon zien is de schouder van Hans uit de kom gegaan. Op advies van de dokter hebben we de wedstrijd afgebroken wegens kwetsuur.”

Ook Bill had het liever anders gezien: “Ik vind het heel jammer dat ik zo moet winnen, want ik denk dat we een heel mooie partij hadden kunnen boksen.” Hans kwam uiteindelijk nog even de ring in: “De pijn zal voor morgen of straks zijn, maar op een rare manier vond ik het toch leuk.” Kim, de echtgenote van Hans, keek met een bang hartje toe: “Dit hadden we niet in ons scenario staan. Ik was wel onder de indruk, want ik had niet gedacht dat hij dit in de ring zou kunnen brengen. Het is superjammer, maar ik ben trots op hem.”

In de finale komt Bill uit tegen Kamal Kharmach, die zijn wedstrijd won van Erik Goossens: “Kamal is echt niet te onderschatten, hij is een kogel die op je afkomt. Ik ga er nog een tandje voor moeten bijsteken”, zei Bill over zijn tegenstander.

Net voor zijn kamp tegen Bill Barberis begint de realiteit van het boksen plots door te dringen bij ex-olympiër Hans Van Alphen. “Ik heb al dikwijls spijt gehad dat ik hier ben”, lacht Hans in zijn kleedkamer. “Zeker de laatste dagen, dan begint de stress op te bouwen omdat het steeds dichter komt. En dan denk je van: waarom kon ik niet gewoon in de zetel gaan zitten en rustig naar het programma kijken, waarom wou ik per se meedoen? Dat trainen is allemaal niet erg, maar echt in de ring staan tegenover iemand is toch wel vies.”