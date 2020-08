Arjen Lubach gaat stoppen met succesprogramma ‘Zondag met Lubach’ MVO

19 augustus 2020

09u15

Bron: ANP 0 TV De Nederlandse presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach (40) gaat stoppen met zijn succesprogramma ‘Zondag met Lubach’. Dat kondigt hij aan in zijn boek ‘Stoorzender’, dat woensdag verschijnt. Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma wil stoppen.

In zijn boek stelt hij dat hij niet wil stoppen met comedy op televisie. “Ik wil ook niet stoppen met televisie”, voegt hij daaraan toe. “Maar ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin - naast een paar actualiteiten - één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt. Niet omdat we het niet meer zouden kunnen, maar omdat alles wat je in die vorm (man in pak achter desk doet nieuwslezer na en windt zich op met grapjes) brengt, hetzelfde gewicht krijgt.”

Er zijn, betoogt Lubach in zijn boek, een beperkt aantal Heel Zware Onderwerpen die “zich lenen voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging. Wie zich net zo druk maakt over vrijheid van meningsuiting als over een paar gekkies met een belachelijk kookboek, smeert vanzelf het belangrijkste onderwerp in met de onzinnige saus van het lichtere onderwerp.”

Lubach ging onder andere viraal met mijn filmpje over de Amerikaanse president Trump, ‘America First, but The Nederlands second’. Daarnaast scoorden zijn filmpjes over de Belgische politiek ook goed in ons land.

Nog wildere plannen

De cabaretier spreekt in het boek ook het voornemen uit wel met hetzelfde team verder te gaan.”Ik heb wildere plannen, die nog ambitieuzer zijn, waar plek is voor al het bovenstaande, maar waarvan de vorm minder zwaar voelt, en waar ik al zin in krijg als ik er aan denk.”

Het programma ‘Zondag met Lubach’ ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Televizierring in de wacht. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO. In het voorjaar schurkte het programma doorlopend tegen de 2 miljoen kijkers aan.

Ongebruikelijk persoonlijk

Het twaalfde seizoen van ‘Zondag Met Lubach’, dat weer tien afleveringen telt, gaat half september van start. De presentator kan niet zeggen of dit officieel al het laatste seizoen wordt van het programma.

In ‘Stoorzender’ doet Arjen Lubach verslag van twee jaar uit zijn bewogen bestaan en schrijft hij ongebruikelijk persoonlijk over ‘Zondag met Lubach’, muziek, comedy, televisie, politiek, het leven en de liefde.