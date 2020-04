Arda over ‘slippertje’ in ‘Temptation Island’: “Ik heb een grote fout gemaakt” LOV

16 april 2020

22u42

Bron: Instagram 2 TV In de laatste aflevering van ‘Temptation Island’ maakte Arda geen al te beste indruk. Hij kroop in bed met verleidster Eline, maar wat zich onder de lakens afspeelt wordt pas vrijdagavond duidelijk. Toch haalt Arda op Instagram z’n gedrag al aan, en verontschuldigt zich bij zijn (ex-)vriendin Elke. “Ik heb een grote fout gemaakt op Temptation Island en heb er enorm veel spijt van.”

“Op dat moment besefte ik niet welke consequenties mijn daden gingen hebben”, schrijft hij. “Ik heb dan ook meteen een manier gezocht om mezelf gerust te stellen en op dat moment was dat Eline. Ik wist niet wat ik moest doen nadat ik die fout gemaakt had en ben daardoor ergens bevestiging beginnen te zoeken. Vandaar ook alle stomme en onrealistische uitspraken.”

Arda heeft het moeilijk om zichzelf zo bezig te zien op nationale televisie. “Het is confronterend om een versie van jezelf te zien die de foute dingen zegt en zoveel fouten maakt. Ik heb zelf soms een afschuw van de persoon die ik daar was.”

Hij eindigt zijn post met een verontschuldiging naar zijn vriendin Elke. “Om een meisje als Elke zo hard gekwetst te hebben was fout en dat neem ik mee voor de rest van m’n leven. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien maar dat gaat nu niet, dus heb ik enkele maanden geleden ook de beslissing genomen om verder te gaan met m’n leven en er het beste van te maken.” Of de twee nog een koppel vormen, is niet duidelijk.

