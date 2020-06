Arda heeft duidelijk geen spijt van ‘Temptation’: “Ik mis eerlijk gezegd niets aan Elke” Redactie

04 juni 2020

10u39 0

Vlaanderen keek de afgelopen weken met open mond toe hoe Arda - in een soort lightversie van Timtation - zijn vriendin Elke bedroog op ‘Temptation Island’ en daar eigenlijk geen sikkepit spijt van had. Ook in de laatste aflevering heeft hij weinig last van schuldgevoelens. Hij is intussen samen met verleidster Amber - niét de verleidster waarmee hij op het eiland in bed dook - en mist Elke totaal niet.