Exclusief voor abonnees Architect Evert uit ‘Don’t Worry, Be Happy’ leeft met 5 euro per dag na burn-out: “Op den duur kon ik enkel nog exotische geluiden voortbrengen” EH

11 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ooit was hij zaakvoerder van een florissant bedrijf, nu heeft Evert Vandenberghe (43) niks meer. Op zijn twee paarden na dan. “Zonder Princess en Trust was ik er vandaag niet meer”, zegt Evert in Dag Allemaal. Zijn frappante, pakkende levenswandel wordt vanaf deze week gevolgd in ‘Don’t Worry, Be Happy’ op VIER.

We zijn een uur te vroeg als we aanbellen bij het boerenerf naast de E17 waar Evert Vandenberghe zijn leven weer probeert op te bouwen. Of toch een uur vroeger dan Evert ons had verwacht, omdat hij nog niet is overgeschakeld op de zomertijd. Maar geen nood, terwijl onze gastheer zijn tanden poetst, houden paarden Princess (11) en Trust (5) ons gezelschap. Met Everts goedkeuring zullen de dieren - moeder en dochter - zich voortdurend mengen in het gesprek tot een regenbui ons naar binnen jaagt waar het dan weer ijskoud is. “Tja, ik stook zo min mogelijk”, excuseert Evert zich snel voor hij zijn opmerkelijke verhaal voortzet.

