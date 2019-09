Apple TV+ op 1 november van start, vlak voor Disney+ Redactie

TV Apple lanceert op 1 november TV+, de eigen streamingservice van de techgigant. Daarmee is het bedrijf concurrent Disney net voor; hun streamingsdienst gaat op 12 november van start met Disney+.

Apple TV+ is direct beschikbaar in 100 landen en gaat in de VS 4,99 dollar kosten, zo maakte de onderneming dinsdag bekend. Het gaf daarbij niet aan om welke landen het precies gaat en of België onder de deelnemers is. Wij kunnen in november in ieder geval nog niet meegenieten van Disney+, gezien die service voorlopig enkel in de VS, Canada en Nederland vrijgegeven wordt. Moest Apple dan wel meteen naar ons land trekken, zouden ze hier een stapje voor hebben.

Wel maakte Apple bekend welke negen van de eerder aangekondigde shows op de lanceringsdatum beschikbaar zijn. De grootste trekkers zijn ‘See’, met Jason Momoa en Alfre Woodard, ‘The Morning Show’ met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon en het nieuwe programma van Oprah Winfrey, waarin ze onder meer haar boekenclub nieuw leven inblaast.

De andere series die op 1 november starten zijn donkere comedy Dickinson, scifiserie For All Mankind, kindershows Helpsters, Snoopy in Space en Ghostwriter en docureeks The Elephant Queen.