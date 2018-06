Apple gaat samenwerken met Oprah Winfrey SD

15 juni 2018

21u09

Oprah Winfrey heeft een contract gesloten met Apple voor een meerjarige samenwerking. Het 64-jarige tv-icoon gaat Apple helpen films, tv-shows en apps te ontwikkelen, maakt persbureau Bloomberg bekend.

Het is de grootste deal tot nu toe die Apple heeft gesloten met een prominente televisiemaker. Het bedrijf lijkt hiermee tegenwicht te willen bieden aan Netflix en Amazon, die de afgelopen tijd veel belangrijke makers hebben ingelijfd voor de komende jaren. Zo verbonden Barack Obama, Shonda Rhimes en Ryan Murphy zich aan Netflix en sloot Amazon een contract met Nicole Kidman.

Winfrey blijft wel gewoon aan als voorzitter van haar eigen televisiezender Oprah Winfrey Network. Er zijn nog geen concrete plannen voor series of tv-programma's bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of Winfrey zelf gaat presenteren of alleen produceren.

Apple wil in 2019 de eerste 'original content' gaan lanceren. Het is nog niet duidelijk hoe Apple dat precies gaat doen. Het bedrijf heeft op dit moment nog geen streamingservice voor films en series.