Aparte techniek in ‘De Slimste Mens’: kandidaat lijkt zich vooral te willen voorbereiden op de finaleweken Mark Coenegracht

13 november 2019

22u22 0 TV In de negentiende aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld' konden enkele sterke kandidaten zich opnieuw sterk profileren. Op een diefje winnen na een filmpjesronde waarin niemand nog voor een spectaculaire ommekeer kon zorgen. Dat deed Thomas Huyghe. Maar het was toch vooral Chrostin die het opvallend leep speelde. Liever dan te winnen, lijkt ze finales te willen spelen om zich voor te bereiden op de finaleweken.

Chrostin is nu al één van de grote kanshebbers om de opvolger van Peter Van de Veire te worden. Vijf deelnames al en vier keer een finale gespeeld én gewonnen. Laat straks in de eindstrijd net die finale alles bepalend zijn voor winst en verlies. Niemand in het huidige seizoen die dit onderdeel van het spelletje beter onder de knie heeft. Dus…

Voor het overige gaan we deze negentiende aflevering niet in de boeken met tv-geschiedenis terug vinden. Na de beresterke aflevering waarin nieuwkomer Thomas Huyghe zich meteen in de top tien van hoogste scores nestelde, volgde nu de anti-climax met een quizje dat nooit enige spanning wist op te wekken. Omdat Thomas en Chrostin te sterk waren en nieuwkomer Julie Cafmeyer geen partij bleek te zijn.

Zelfs het juryduo Jan Jaap Van der Wal en Geert Hoste dobberde lekker mee op het gezapige ritme. Hoste vatte, net voor aanvang van de finale, alles netjes samen: ‘Chrostin gaat steppegras maken van Julie’. Wat in de daarop volgende minuten inderdaad gebeurde. Eerder was Jan Jaap Van der Wal hilarisch met zijn verhaal hoe een schminkster ooit zijn hazenlip trachtte te camoufleren.

De leukste quotes

Jan Jaap Van der Wal (over de bijvragen die Erik voortdurend stel): ‘Als we bij iedere vraag dertien bijvragen gaan stellen, dan halen we het niet Erik’.

Geert Hoste (na een vraag over toiletgebruik bij de inuit indianen): ‘Weet je hoe zo’n ijsklontje heet waarmee je je achterste kuist? Een ijskontje’.

Geert Hoste (over Siegfried Bracke): ‘Hij heeft acht tenen en een lange arm’.

Kantelmomenten

Van bij de start met ‘3-6-9’ is snel duidelijk dat Julie Cafmeyer in een lagere klasse quizt dan haar concurrenten’.

Chrostin kent een blackout tijdens haar Open Deur, maar maakt dat meteen goed door heel sterk te puzzelen. Julie blijft knoeien.

In de finale speelt de cartoonist gefocust en goed. Julie wordt in vijf vragen naar huis gespeeld.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 401 sec.

2. Chrostin 398 sec.

3. Julie Cafmeyer 200 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

5. Chrostin 4 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen

6. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Sofie Lemaire 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

8. Flor Decleir 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Thomas Huyghe 2 deelnames 2 overwinningen

Nieuwkomer

Wielrenner Oliver Naessen