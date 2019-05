Anuna De Wever hield lief over aan klimaatmarsen SD

22 mei 2019

22u45

Bron: VIER 0

Anuna De Wever strijdt voor een beter klimaatplan door wekenlang op straat te komen met duizenden jongeren, vertelt ze in ‘Gert Late Night’. Daarnaast is ze te zien in een documentaire op VICE. De klimaatmarsen hadden nog een andere positieve wending voor De Wever: ze hield er een lief aan over. “En het is nog een Waalse ook”, lacht ze.