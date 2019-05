Anuna De Wever hield lief over aan klimaatmarsen SD

Anuna De Wever strijdt voor een beter klimaatplan door wekenlang op straat te komen met duizenden jongeren, vertelt ze in ‘Gert Late Night’. Daarnaast is ze te zien in een documentaire op VICE. De klimaatmarsen hadden nog een andere positieve wending voor De Wever: ze hield er een lief aan over. “En het is nog een Waalse ook”, lacht ze. Haar vriendin was fotografe bij de klimaatmarsen. “Op de achtste mars komt ze naar me toe: ‘Ik heb foto’s van je getrokken, wil je die hebben?’ Komaan, er stond een barricade van pers toen, niemand kwam dat vragen. Dus ze vroeg: ‘Kan je me je mailadres geven?’ Ik dacht: ze heeft wel mooie ogen, dus ik heb haar gewoon mijn nummer gegeven”, knipoogt De Wever. “En zo is het opengebloeid.”