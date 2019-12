Antwerps graffitikunstwerk uit onlineserie ‘wtFOCK’ wordt na protest voorlopig niet weggewassen Lorenzo Veppi

23 december 2019

12u43 0 TV De internetreeks ‘wtFOCK’ is enorm populair bij het jonge publiek. Dat wordt nu nog maar eens duidelijk na hevig protest toen bekend raakte dat een muurschildering uit de serie verwijderd zou worden.

Op de muren van evenementenhal Waagnatie in Antwerpen prijkt een enorm graffitikunstwerk. Het is een indrukwekkend hartvormig portret van Robbe, één van de hoofdpersonages uit de webserie ‘wtFOCK’. De muurschildering, naar de hand van artiest SMOK, werd tijdelijk aangebracht en zou eind januari verwijderd worden nadat de opnames erop zitten. Maar dat was niet naar de zin van de fans.

Er kwamen heel wat reacties van enthousiaste kijkers. Niet alleen uit België, want ook internationale fans lieten van zich horen. Zo werd er zelfs een petitie opgesteld die meer dan 1.500 handtekeningen verzamelde. Reden genoeg voor Waagnatie om de verwijdering van de graffiti nog zeker een halfjaar uit te stellen. “Dit hadden we nooit gedacht. Onze mailbox wordt overspoeld met vragen van fans om de muurschildering te behouden”, vertelt Nick Veldeman van Waagnatie. “Niet alleen uit België, maar van over de hele wereld. Net nog zat er een emotionele mail in mijn inbox van een meisje uit Canada. En ook in Nederland kijken ze blijkbaar massaal naar wtFOCK.”