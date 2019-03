Antiekdealers staan centraal in ‘Schatten Van Mensen’: "Typisch Boris: verliefd worden op het grootste en lelijkste stuk" Redactie

25 maart 2019

Na vier seizoenen 'Stukken van mensen' - waarin bekende en onbekende Vlamingen uitzonderlijke voorwerpen proberen te verkopen aan antiekhandelaars - serveert VIER vanaf vanavond een toemaatje. In 'Schatten van mensen' draait het niet om de stukken, wel om de dealers. Boris Devis (38) is zonder twijfel de meest opvallende. "Mijn raad? Koop iets waar je zelf gek op bent."

De eerste aflevering van 'Schatten van mensen' opent onder de broeierige Zuid-Franse zon. Boris Devis bezoekt samen met zijn vriendin Zoë een internationale antiekbeurs in Montpellier. Hij raast door de standjes, want de beste deals doe je in het eerste uur. Na een snelle aankoop van een aantal stoelen en een houten troon, valt Boris' oog op een uit de kluiten gewassen poppenkast van de drie biggetjes - inclusief drie levensgrote bewegende biggen en een wolvenkop. Met kinderlijk enthousiasme en sterretjes in de ogen koopt hij het gevaarte voor 2.700 euro. "Typisch Boris", zegt Zoë. "Het is het grootste en lelijkste dat hier te vinden is, maar Boris wordt er weer verliefd op."

Kylie en Kanye

Een grote publiekstrekker als 'De slimste mens ter wereld' of 'De mol' is 'Stukken van mensen' niet, maar het antiekprogramma heeft wel een schare trouwe fans. En dus geloven ze bij VIER ook in een spin-off, waarin dealers Bie, Patrick, Paul en Boris worden gevolgd tijdens hun dagelijkse handel en wandel. Die laatste is met zijn 38 de jongste. Hij zit tien jaar in het vak en slaagt er nu al enkele seizoenen in de woorden 'hip' en 'modern' naadloos te verweven met 'antiek' en 'klassiek'. "Ik noem mezelf een antiquair van de 21ste eeuw", vertelt Boris. "Vroeger moest je als kunsthandelaar in je winkel wachten tot er iemand binnenstapte, nu gebeurt het meeste online. Je moet pro-actief zijn: marketing, fotografie en sociale media zijn superbelangrijk."

In de kunsthandel beland je niet zomaar. Boris startte opleidingen economie en communicatiewetenschappen, maar kon zich uiteindelijk vinden in de psychologie. Al heeft dat volgens hem weinig te maken met wat hij nu doet. "Floreren in de kunsthandel heeft volgens mij vooral te maken met talent en durf", aldus de Antwerpenaar. "Je moet het talent hebben om met de juiste smaak de objecten te selecteren, en de durf om daar vervolgens iets mee te doen. Ik merk vooral dat veel mensen dat laatste aspect niet hebben." Boris opereert vanuit Antwerpen en Zaventem, maar zijn wereld is mondiaal. "Ik merk dat mijn klanten voornamelijk in metropolen als New York, Los Angeles en Hongkong wonen. Het is geen toeval dat mijn smaak daar dicht bij aanleunt." Dat bewijst zijn cliënteel, waartoe ook enkele Hollywoodsterren behoren. "Ik verkocht al lampen aan Cameron Diaz en Kylie Jenner, en kasten aan Gillian Anderson ('The X-files') en Sean Bean ('Game of Thrones'). Ook Kanye West huurde ooit een zetel van ons." Toch kan Boris er niet de vinger op leggen hoe hij precies te werk gaat. "Het object moet me triggeren en ik moet er vrolijk van worden", zegt hij. "Maar wat dat precies is, kan ik niet zeggen. Dat is ook de raad die ik altijd geef aan mensen die in kunst willen investeren: koop iets waar je zelf gek op bent."

Excentrieke smaak

Zeven maanden geleden werd Boris ook voor het eerst vader. Hoewel zijn vriendin af en toe mee op pad gaat, beïnvloedt zij hem niet in zijn aankopen. "Zoë weet dat het mijn wereld is en met mijn aankopen houdt ze zich niet bezig. Al kwam ik ooit een keer met een opgezette chihuahua naar huis en die vloog toch meteen weer buiten", lacht hij. Zoë is actief in de modewereld, een domein waar Boris in 'Stukken van mensen' al opviel door zijn excentrieke smaak. "Ik word er niet vaak op aangesproken, maar als mijn kleding mensen beroert, motiveert het me des te meer om het te blijven dragen", lacht hij. "Ik hou er wel van als kleding aanzet tot denken en je er een mening over kan vormen, net als bij een kunstwerk." Zoals zijn grote oranje 'brandweervest', die de ronde deed op sociale media. "Ik draag voornamelijk stukken van Belgische ontwerpers, en dat was er eentje van Raf Simons voor Calvin Klein. Wij, Belgen, vergeten weleens dat mode één van de weinige zaken is waar we als land aan de top staan. We mogen daar gerust wat trotser op zijn."

'Schatten van mensen'

VIER 21.35 uur