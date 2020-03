Exclusief voor abonnees Anouk uit ‘The Voice Kids’ verloor mama bij tragisch ongeval: "Voor mama wil ik m'n droom nu verwezenlijken" Frederik Velghe

27 maart 2020

00u00 1 TV Op 6 maart, exact drie weken geleden, liet de 43-jarige Melanie Taildeman het leven bij een tragisch ongeval met haar bromfiets. Net op die dag zong haar 14-jarige dochter Anouk zich naar een plaats in de 'knock-outs' van 'The Voice Kids'.

De opnames van Anouks auditie maakte een trotse Melanie nog mee, net als de opnames die we vanavond te zien zullen krijgen. Een kleine troost voor het gezin Kellens. "Er zijn enorm veel steunberichten gekomen", zegt papa Frank. "Mooi, maar het brengt Melanie niet terug. En het isolement dat we nu meemaken doet er ook geen goed aan. We hadden altijd zo'n uitgebreid sociaal leven, dat is nu helemaal weggevallen. We hadden nog zoveel plannen samen."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis