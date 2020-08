Anouk mogelijk in glazen cabine te zien bij ‘The Voice’, uit schrik voor corona MVO

14 augustus 2020

19u20

Bron: ANP 0 TV Als de opnames van ‘The Voice of Holland’ in september weer van start gaan, zal dat er voor Anouk (45) waarschijnlijk iets anders uit gaan zien. RTL bevestigt dat er inderdaad gekeken wordt hoe de zangeres, die kampt met zware astma, op de beste manier coronaproof in de rode draaistoel kan plaatsnemen.

Een van de opties is bijvoorbeeld het neerzetten van een glazen cabine waarin Anouk dan zou kunnen zitten. Zo’n cabine is ook al te zien in de studio van het programma ‘Zomerpromenade’ met ‘viroloog’ Ton Kas, die vanuit zijn glazen kooi zijn woordje doet.

“We zijn met haar aan het onderzoeken hoe ze op een voor haar fijne manier invulling kan geven aan het coachschap”, aldus een woordvoerder van RTL. Zij kon nog niet zeggen welke andere opties op tafel liggen. De kijker hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat het programma inhoudelijk verandert door de nieuwe coachomgeving van Anouk.