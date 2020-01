Anouk in de clinch met Lil’ Kleine in Nederlandse ‘The Voice’: “Je zit toch om een mening te geven hier, of niet?” Redactie

11 januari 2020

10u05

Bron: AD 0 TV Kijkers van ‘The Voice of Holland’ zaten gisteren op het puntje van hun stoel toen de gemoederen hoog opliepen tussen coaches Anouk (44) en Lil’ Kleine (25). Het bleef bij wat gebekvecht, dat naar verluidt uitliep op een aanvaring die vooral achter de schermen hoog is opgelopen.

Tijdens de battles was het na een kleine drie kwartier aan de talenten van jurylid Ali B. “Dit kan wel eens de meest interessante battle worden van dit seizoen”, sprak de coach nietsvermoedend uit. Ali doelde op de rap-battle met ‘dikke beats’, die hij voor het trio in gedachten had. Maar de strijd barstte pas echt los, toen de artiesten de ring al hadden verlaten. Anouk vond het maar raar dat jurylid Jorik Scholten niet gebruik maakte van zijn ‘steal’, waarmee hij kandidaten uit de battle in zijn team kon krijgen.

“Het verbaast mij wel, dat jij niets zegt. Want zij zijn júist hier omdat jíj hier zit en omdat hij (wijzend naar Ali) hier zit. Niet omdat deze ouwe taart hier zit (wijzend naar zichzelf)”, riep ze vanaf haar rode stoel naar haar collega. Waarop Lil’ Kleine direct met verbeten blik reageerde: “Als je mijn mening wil, zal ik je precies zeggen dat het echt heel slecht was.”

Na een ‘dan moet je dat zeggen’ van Ali B, vroeg Anouk zich hardop af waarom Lil’ zijn mening niet had gegeven. “Ik ben juist heel benieuwd naar wat je ervan vindt, en wat dan precies slecht is. Je zit toch om een mening te geven hier, of niet?”

Lil’ Kleine: “Als ik mijn mening hier ga geven, voor deze kinderen, is het niet heel fijn, is het niet lief, niet aardig.”

Dat ging er bij Anouk niet in. Zij vindt dat de kandidaten juist aan ‘The Voice’ deelnemen om te horen hoe ze het doen. “Ik heb ook vaak een mening die niet prettig is, maar dat maakt toch niet uit?”