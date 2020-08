Annie Geeraerts onthult: “Ik zou normaal maar drie maanden ‘ de bomma’ in ‘Familie’ spelen” BDB

26 augustus 2020

22u00

Bron: VTM 0 TV Al sinds de allereerste aflevering op 30 december 1991 speelt Annie Geeraerts (94) de rol van bomma Anna Dierckx in ‘Familie’. “En dat terwijl ik normaal maar drie maanden op de set zou staan”, verklapt de actrice in het VTM-programma ‘De Zomer Van’.



“Het personage van de bomma was zo populair dat ze m’n rol verlengd hebben. En kijk, ik speel nog altijd mee in de soap”, lacht Annie.

Voor de rol van Anna baseerde de actrice zich op haar eigen moeder. “Die was ook heel streng en had het financieel niet altijd makkelijk”, vervolgt Geeraerts. “Mijn personage had vier kinderen en stond er alleen voor. Die vrouw kan geen makkelijk leven leiden, dacht ik. Vandaar dat ik van haar een strenge moeder maakte, al was dat oorspronkelijk niet de bedoeling.”

