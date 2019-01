Annemie Struyf bezoekt Vlamingen in ‘Eviva España’: "Ik ben blij dat ik niet zelf in een wilde bui geëmigreerd ben. Ik zou me kapot vervelen" MVO

09 januari 2019

00u00 0 TV "Ik hou van dansen en muziek, Eviva España", zong Samantha in 1972. "Maar emigreren naar Spanje is iets heel anders dan op vakantie gaan", zegt Annemie Struyf (57), die vanaf vanavond Vlamingen volgt die hun geluk gingen zoeken in het land "van oude trots en romantiek".

Het concept van 'Eviva España' is gelijkaardig aan dat van Annemies programma 'La Vie en Rose' vorig jaar.Enkel trekt de reportagemaakster nu niet naar Frankrijk, maar naar Spanje om avontuurlijke Vlamingen te bezoeken. "Ik heb lang over de titel nagedacht. Iedereen kent die vrolijke hit van Samantha en denkt aan zon, strand, flamenco en castagnetten. Maar emigreren is iets heel anders dan op vakantie gaan. Eens je de costa's verlaat, is Spanje vaak een moeilijk land. Een arm land ook. En dus goedkoop, wat het voor veel mensen net aantrekkelijk maakt om er te gaan wonen. Met een werkloosheidsuitkering ben je in België arm, maar in Spanje rijk. Een huisje in een verlaten bergdorp kost amper 10.000 euro. Maar het werkt ook omgekeerd: een deftig inkomen verwerven is er moeilijk. Een gemiddeld maandloon in Spanje bedraagt 800 tot 900 euro."

Voorzichtiger geworden

Annemie begreep soms niet wat koppels motiveerde om weg te trekken uit België. "Eén van de belangrijkste redenen om te emigreren is het verlangen naar rust. De mensen die ik in Spanje volg, willen ontstressen. 's Avonds praatte ik altijd heel lang na met Kristel (Waterloos, haar vaste cameravrouw en regisseur, red.). Dan vroegen we ons soms ook af: hebben ze wel de juiste beslissing genomen? Zouden wij het anders aanpakken? Want zowel in Frankrijk als in Spanje heb ik geleerd dat je je droom dus heel goed moet onderzoeken. Veel mensen hebben de neiging meteen aan te moedigen: 'Ga ervoor! Waag de sprong!' Maar daar ben ik voorzichtiger in geworden. Want waarom of waarvan wil je weg?"

Desolate winters

Annemie overwoog zelf ook ooit om te emigreren. "Vijftien jaar geleden was ik plots ook in de greep van die zuiderse droom. Maar dat plan bleef een droom. De oudste kinderen waren pubers en die zagen het niet zitten om naar Frankrijk te verhuizen. Nu ben ik heel dankbaar dat ik niet in een wilde bui ben vertrokken. Ik besef nu dat het eigenlijk niets voor mij is. Als ik in zo'n Frans boerengat zou gaan wonen, zou ik mij na een jaar kapot vervelen. Bovendien: na de euforie komt de ontnuchtering. De zomer is leuk, maar de winter kan in Frankrijk of Spanje koud en desolaat zijn. Dat blijkt soms ook uit het programma."

Opnieuw verliefd

Ook op privévlak gaat het weer goed met de presentatrice, want ze vond opnieuw de liefde. Bij een leeftijdsgenoot, zo zegt ze, maar verder wil ze er nog niets over kwijt. "Ik had zelfs niet meer verwacht dat het mij nog zou overkomen, maar ja, ik ben weer verliefd. Het heeft heel snel heel veel goedgemaakt. Dat is een wonder. Ook dat is een voordeel van ouder worden: ik vind niets meer vanzelfsprekend. Ik weet wel zeker dat ik met deze nieuwe liefde heel voorzichtig zal moeten omgaan."

'Eviva España', vanavond om 20.35 uur op Eén.