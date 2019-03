Annemie Struyf beëindigt 'Eviva España'... in België DBJ

06 maart 2019

00u00 0

"Niet representatief! Sensatie! " Heel wat Vlamingen die in Spanje wonen, reageerden ontgoocheld op 'Eviva España', de reeks waarin Annemie Struyf Vlamingen in Spanje bezoekt. Zo zou de reportagemaakster vooral 'marginale' Belgen in beeld hebben gebracht. Lulkoek, vond Struyf. "Beseffen ze trouwens niet hoe kwetsend dat is ten opzichte van die mensen?"

Vanavond rondt Annemie haar reis verrassend af in België. Daar treft ze niet alleen oude bekenden Sabah en Debby, maar ook Raf en Birgit aan. Zijn ze definitief teruggekeerd uit Spanje? Of komen ze hier gewoon op bezoek?

'Eviva España’, 20.40 uur op Eén