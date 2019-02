Annelies uit ‘Blind Getrouwd’ verdedigt zich: “Ik moet Joris toch niet knuffelen als ik me daar niet comfortabel bij voel?” FV

26 februari 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik, de nieuwe Marjolein? Kom nu, onze situatie is niet te vergelijken”, zegt Annelies (29) uit ‘Blind Getrouwd’ in Dag Allemaal. En toch voelt ook zij zich geroepen om haar kersverse en dolverliefde echtgenoot Joris (30) tot kalmte aan te manen: “Ik kan mijn gevoelens niet forceren, hé.”

Ze wist heel wat kijkers te charmeren met haar natuurlijke charme. Knappe Annelies, op en top Limburgs, haar breedste glimlach in de aanslag. Helemaal klaar voor het ‘Blind Getrouwd’-avontuur ook. Joris kreeg van haar alle kansen. Alleen... zijn voortvarende aanpak zorgt voor ruis op de lijn tussen de twee pasgehuwden. Annelies moet hem intomen. “Dat moest ik eigenlijk al vanaf dag één”, zegt ze. “Hoe hij me meteen stevig vastnam, complimentjes gaf, vragen stelde over m’n kinderwens... We zijn gestart met een andere snelheid. Hij ging er volledig voor, in al z’n enthousiasme.”

Streelt dat je ijdelheid? ’t Is toch leuk dat een man zo fel verliefd op je wordt.

Da’s zeker leuk om te merken, begrijp me niet verkeerd. En ik ging er ook helemaal voor. Maar onze aanpak is gewoon erg verschillend.

Wist je uit eerdere relaties al dat je van het behoedzamere type bent?

Ik ben iemand die altijd wel de kat uit de boom kijkt, ja. Maar ik kan me ook enorm hard smijten. Als ik voel dat het helemaal juist zit.

Maar halsoverkop verliefd worden, zoals Joris het beleeft, dat zal jou niet snel overkomen?

Ik geloof zelfs niet in liefde op het eerste gezicht. Ik heb het althans nog nooit meegemaakt. In mijn ogen moet zoiets groeien. Het idee van de perfecte match, dat gaat compleet aan mij voorbij. Iedereen heeft wel z’n minpuntjes, toch? En die neem je er dan maar bij. De ideale man, die bestaat gewoonweg niet. Ik ben zelf ook niet perfect, waarom het dan wel van een ander verwachten?

(lees verder onder de foto)

Zijn onbeantwoorde gevoelens beginnen zichtbaar wel te vreten aan Joris.

Da’s voor mij ook niet simpel, natuurlijk. Ik kan m’n gevoelens niet forceren. Je mag niet vergeten dat we elkaar op dat moment nog maar zes dagen kenden. Nu, op zich is het niet abnormaal dat gevoelens evolueren in een relatie. Maar bij ons... Tja, het verschil werd echt wel groot, en daar moest even in bijgestuurd worden.

Joris is bang dat hij jou wegduwt met zijn voortvarendheid. Heeft hij daar gelijk in?

Ach, ik blijf er wel rustig bij, dat helpt. En ik hou de raad van m’n broer ook altijd in m’n achterhoofd.

En die is?

Hij zei me dat ik me niet druk moest maken. Want wat er aan de hand is, is simpel, zei hij. ‘Joris is als een blok voor je gevallen, en hij doet er nu alles aan om jou voor zich te winnen. Daarvoor gaat hij al z’n kaarten uitspelen. Maar daar is niets mis mee, da’s nu eenmaal typisch voor zoveel mannen.’

Je blijft ook heel kalm praten met Joris, zonder echt irritatie te tonen.

Tuurlijk, ik zie niet in waarom ik geïrriteerd zou moeten reageren.

Is het jou nog al overkomen, dat mannen als een blok voor je vallen?

Zoals Joris zich smijt, dat heb ik eerlijk gezegd nooit eerder meegemaakt. Maar nogmaals, da’s niet erg, hé. Zijn gedrevenheid is ook een grote kwaliteit, zeker op professioneel vlak. Wat relaties betreft, is er nog wat werk aan de winkel, toch wat ons betreft.

(lees verder onder de foto)

Als je terugdenkt aan jullie eerste huwelijksdagen, had je toen al aan de rem moeten trekken?

Ik ben ervan overtuigd dat ik Joris nooit een verkeerd idee over onze relatie heb gegeven. De tweede dag heb ik al gezegd dat we onmogelijk aan dat tempo konden verdergaan. Oké, we waren dan wel getrouwd, maar we moesten wel nog aan onze date-fase beginnen. Die mochten we niet zomaar overslaan.

Heb je er ooit aan gedacht dat jouw afwachtende houding misschien niet zo sympathiek zou overkomen bij de kijkers?

Op het moment ben je daar niet mee bezig. Als ik Joris zeg dat ik geen zin heb om altijd te knuffelen, dan denk ik alleen aan m’n eigen gevoel en onze situatie. Ik ga niet iemand vastnemen als ik me daar niet comfortabel bij voel. Maar stel dat niet gelijk met afwijzen. Op een ander moment heb ik misschien wél zin in een knuffel.

Soms lijken jullie best wel intiem met elkaar om te gaan, toen jullie in lepeltjeshouding in bed lagen bijvoorbeeld.

Oh, maar dat was een momentopname, hoor. (lachje)

Hebben jullie verschillende verwachtingen tot discussies geleid tijdens de huwelijksreis?

We hebben elkaar nooit iets verweten, nee. Joris weet uit vorige relaties ook dat hij een verstikkend effect kan hebben op een vrouw. En ik neem hem dat niet kwalijk. Aan ons om de gulden middenweg te vinden.

Ben je bang voor scherpe commentaren, zoals Marjolein toen ze vorig jaar Mike terugfloot?

Ik ben alleszins niet bang om met Marjolein vergeken te worden. Onze situatie is absoluut niet te vergelijken, vind ik. Joris en ik hebben het van in het begin erg rustig aan gedaan.

(lees verder onder de foto)

Vooralsnog krijg je vooral lovende commentaar op sociale media.

Ik moet zeggen dat ik me er heel fel van afscherm. Op maandag, als ‘Blind Getrouwd’ wordt uitgezonden, ga ik sporten. Achteraf sturen m’n vriendinnen me hun commentaar. Ik geloof hen dan op hun woord.

Joris kreeg wel al één en ander te verduren online. Vooral dan vanwege z’n slordige marcelleke op jullie huwelijks­nacht. Voor veel vrouwen is dat een afknapper.

De kinderen van m’n klas (Annelies is leerkracht, nvdr) waren er ook rap bij om mij uit m’n tent te lokken. ‘Mevrouw, wat vond u daar nu écht van?’ vroegen ze spontaan. Heel eerlijk? M’n eerste gedachte toen ik hem zo zag, was: allez Joris, wat doet ge nu aan? Over z’n spannende broek onder zijn zwemshort had ik hetzelfde gedacht. (lacht) Maar op zich vind ik dat allemaal niet erg, hij bedoelt het altijd goed. De kijkers hebben er duidelijk zwaarder aan getild dan ik.

Hoe vallen de reacties mee?

Ik word heel vaak aangesproken, maar dat heeft naar ’t schijnt met m’n open uitstraling en glimlach te maken. En gelukkig krijg ik alleen maar toffe dingen te horen. Hoewel... (laat een stilte vallen) Bij sommige mannen denk ik toch: amai, da’s durven!

Mannen komen zich spontaan aanbieden, bedoel je, mocht het niet positief aflopen met Joris?

(knikt) Ik kan ze al niet meer op m’n twee handen tellen, die ‘aanzoeken’. Ach, ik lach het wat weg, en neem het dan maar op als een compliment.