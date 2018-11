Annelies, Sven en Pieter leggen zomaar hun ziel bloot: het beste uit aflevering 24 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

26 november 2018

22u45 0 TV Het was een merkwaardige 24ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. Eentje waarin VRT-journaliste Annelies Van Herck en politici Sven Gatz en Pieter De Crem zich plots geroepen voelden om zomaar hun ziel bloot te leggen.

Bij haar eerste deelname, vorige week donderdag, zag het er niet naar uit dat VRT-journaliste Annelies Van Herck een opvallende inkijk in haar privéleven zou geven. Net zomin als Julie Colpaert dat twaalf afleveringen lang deed. Maar niet zo bij Annelies dus. Presentator Erik Van Looy lokte de journaliste bij haar tweede deelname feilloos uit haar tent. We hoorden haar vertellen dat ze nooit naar een frituur gaat. Maar nog straffer was dat ze toegaf dat ze ’s nachts aanknoopt bij de droom waarvan ze ‘s morgens vergeten is wat het onderwerp was. En dat ze bijzonder boos kan zijn op haar man Michaël Van Droogenbroeck als die weer wat uitgestoken of mispeuterd heeft in haar droom. Wat later onthulde ze dat ze in het lager onderwijs ooit gevochten heeft. Een bekentenis die ze zelfs nog niet aan haar moeder had gedaan. Ze trok destijds iemand hard aan de haren. “Sorry Wendy”, klonk het nu.

Ook Sven Gatz en Pieter De Crem bleken plots in een openhartige bui. Sven bekende dat hij nog niet zo heel lang geleden, als veteraan, bij het voetbal een kopstoot heeft gegeven. Het kostte hem zes weken schorsing. “Soms verliest een mens de controle over zichzelf”, klonk het verontschuldigend.

Pieter de Crem onthulde dan weer hoe hij vlot aan 5.000 voorkeurstemmen was geraakt tijdens de recente verkiezingen. “Ik ga graag naar de frituur. Voor een gemiddelde portie met tartaar en ajuintjes. Een friet met stoofvleesblokjes. Een Bickyburger. Heel het palet van de frituur.”

Nieuwkomer Pieter De Crem, met zijn 56 jaar, ouderdomsdeken van het trio 40-plussers (Annelies is 43 jaar, Sven 51) stond meer dan zijn mannetje in een aangename, maar niet echt spannende quiz. Pieter De Crem hinkte net te veel en te lang achterop, terwijl de filmpjesronde wel leuk was, maar wat tegenviel door gebrek aan kennis van de kandidaten. Annelies pikte 120 seconden in bij het eerste filmpje voor Pieter en was toen al zo goed als zeker van winst. Ook de finale tussen de twee politici was wat zoutloos. Vooral omdat Pieter niet tactisch speelde of wilde spelen. Dat deed Sven wel. Met goed gevolg.

Jan Jaap Van der Wal was alweer het licht kritische jurylid naast de immer vrolijke Sven de Leijer, die leuke schietschijf speelde voor Erik Van Looy. Sven kreeg vragen als “Wanneer moet jij thuis zijn?” en “Wanneer mag jij voor het eerst naar de verkiezingen?”.

Nog een wist-je-datje, ter afronding. Pieter De Crem spreekt maar liefst acht talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, maar ook Italiaans, Spaans, Portugees en … Russisch. Zo wist hij ons te melden dat het Russisch voor ‘embargo’ ‘embargo’ is.

De leukste quotes

Sven De Leijer: “Mijn kinderdroom was om minister te worden. Kinderen willen normaal agent worden, of brandweerman. Sommigen, zonder enig besef van realiteit, regisseur in Amerika. Die kindjes worden uitgelachen op de speelplaats.”

Sven De Leijer: “Ik heb wel iets met Annelies. Ik ben ooit met haar man iets gaan eten. Nadien ben ik bij hem thuis nog iets gaan drinken. De volgende scène is dat ik in de zetel zit naast Annelies Van Herck, die ik tot dan enkel kende van ‘Het Journaal’. Maar zij zat in haar pyjama. Ik heb haar beloofd dat nooit op tv te zeggen.”

Pieter De Crem: “Ik droom weinig. In de politiek eindigen dromen meestal in een nachtmerrie.”

Kantelmomenten

Na een wat kabbelende ‘3-6-9’ is het aan Annelies Van Herck om in ‘Open Deur’ tijd te pikken van de politici en dan zelf perfect te scoren. Nadien puzzelt ze snel en goed. Net zoals Sven. Enkel Pieter blijft achter.

In de fotoronde herkent Pieter erg veel Vlaamse zangers en zangeressen. Sven scoort ook sterk met dierenfoto’s, maar Annelies vergooit haar voorsprong door te weinig spreekwoorden met boter te herkennen.

Annelies zet in de filmpjesronde alles recht door 120 seconden binnen te halen bij het filmpje voor Pieter. Sven Gatz weet te weinig over de begrafenis van Tante Terry. Daar haalt Pieter opvallend uit door 90 seconden binnen te halen.

Met drie goede antwoorden bij het filmpje over Turkije stelt Annelies haar overwinning veilig.

In de finale speelt Pieter De Crem degelijk, maar niet tactisch. Dat doet Sven Gatz op het juiste moment wel, waardoor hij met drie goede antwoorden over Daens perfect uitspeelt. Exit Pieter De Crem, Sven Gatz gaat naar een vierde deelname en is zeker van de finaleweken.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Annelies Van Herck 411 sec.

2. Sven Gatz 396 sec.

3. Pieter De Crem 294 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 6 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Wouter Vandenhaute 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Saartje Vandendriessche 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Sven Gatz 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finales gewonnen

Nieuwkomer

MNM-presentator Peter Van de Veire. Die komt pas woensdag aan de bak, want dinsdagavond is er uitzonderlijk geen ‘Slimste Mens’ wegens de ‘Champions League’.