Annelien Coorevits zag al heel wat harten breken in 'Temptation Island': "We moesten de opnames soms stilleggen"

21 februari 2019

11u13

Annelien Coorevits is al jaar en dag de Belgische helft van het 'Temptation Island' presentatieduo, naast haar Nederlandse collega Rick Brandsteder. Ze heeft tijdens de verschillende edities van het programma al véél gezien, en daar doet ze nu haar boekje over open.

In een interview met het Nederlandse Grazia blikt ze terug op de heftigste momenten. Uiteraard zit de situatie tussen Tim en Deborah daarbij. “Zo’n scenario kun je als programmamaker niet verzinnen. Het was gouden tv, je denkt aan de ene kant: dit wordt een seizoen dat niemand vergeet. Het kan nog zulke mooie televisiebeelden opleveren, bij elk kampvuur brak het hart van Deborah opnieuw en dat vond ik heel moeilijk om te zien.”

Ook de ondertussen erg bekende Pommeline stookte wat vuurtjes. Lisa kreeg moeilijke klappen te verwerken dankzij haar toenmalige vriend, Merijn. De kampvuurmomenten waren dan ook erg zwaar. “Ze zaten met zijn allen te huilen”, vertelt Annelies. “Ik heb het zelf ook niet droog gehouden. Ik heb Lisa moeten vasthouden, want ze zat helemaal te trillen. We hebben op een gegeven moment de opnames stilgelegd omdat de emoties te hoog opliepen. Lisa was helemaal in shock en zat in een hoekje met een handdoek over haar hoofd te huilen, dat zijn echt geen momenten waarop je wil blijven filmen.”

Daarnaast blijven ook de enorme ego’s van de verleiders haar keer op keer verbazen. Een vreemd hoogtepunt daarvan was haar ontmoeting met verleider Alex, die zijn zinnen op Rosanna had gezet. “Hij zei: ‘Ja meisje, dit lichaam moet je gewoon verdienen’... en ik was sprakeloos. Hij ging door van: ‘Ik ben een trofee’. Ik dacht echt: say what?”

“Ik merk ook wel dat er heel wat van die kandidaten, en dan vooral de verleiders en verleidsters, zich inschrijven omdat ze bekendheid willen verwerven. Ze weten dat het niet alleen bij die deelname blijft, maar dat er ruimschoots aandacht is in de pers. Deze Instagramgeneratie is constant bezig met sociale media. Het beheerst hun leven. Ze willen op alle mogelijke vlakken gezien geworden.”