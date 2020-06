Annelien Coorevits haalt uit naar 'Temptation'-deelnemer Zach: "Je bent toch een volwassen man?” SDE

04 juni 2020

21u03

Bron: RTL Boulevard/RTL Nieuws 0 TV ‘Temptation Island’-deelnemer Zach (24) zorgde voor heel wat ophef, en daar kon presentatrice Annelien Coorevits (33) niet echt goed mee om, vertelt ze in ‘Goedele On Top’. Zijn ex-vriendin Simone (31) kijkt dan alweer volop naar de toekomst: binnenkort gaat ze met een van de verleiders op date.

Een van de kandidaten die tijdens dit seizoen van ‘Temptation Island’ voor heel wat drama zorgde, was Zach. Hoewel hij heel de tijd verkondigde dat hij aan z’n (intussen ex-)vriendin Simone wilde bewijzen dat hij een volwassen man was, kroop hij toch met een verleidster het bed in. Tot grote frustratie van Simone, en van presentatrice Annelien Coorevits. Dat vertelt die laatste in ‘Goedele On Top’. “Zach was misschien niet direct mijn favoriete persoon in het programma”, vertelt de presentatrice. “Ik sta natuurlijk aan de kant van de vrouwen en ik vind Simone echt een topwijf.” De exploten van Zach konden volgens Annelien dan ook niet door de beugel.

Pas op het laatste kampvuur kwamen ze oog in oog te staan, en dat zorgde voor veel frustraties. “Hij bleef maar ontkennen en zeggen dat het haar schuld was”, herinnert Annelien zich. “Alle verwijten waren voor haar en zij kon op haar beurt weinig of niks zeggen tegen hem. (…) Iedere keer ging ik daar weer tegenin, maar Rick (Brandsteder, de mannelijke presentator, red.) ook. Op een bepaald moment waren we alle twee heel kwaad op hem. Dat we zeiden van: dat kun je toch niet maken? Je bent toch een volwassen man? Neem een beetje verantwoordelijkheid.”

Date met een verleider

Tussen Zach en Simone is het ondertussen over en uit, maar de Nederlandse kijkt ondertussen alweer naar de toekomst. Ze heeft binnenkort een date met verleider Bas, die al vanaf dag één z'n zinnen op haar had gezet. “We hadden wel chemie samen”, vertelt ze. “We konden goed praten en hij was de eerste persoon die me op mijn gemakt stelde.” Ze hielden dan ook contact, en zondag staat er een afspraakje op de planning. “Wie weet bloeit er nog wat moois”, lacht Simone verlegen.

Lees ook:

Arda heeft duidelijk geen spijt van ‘Temptation’: “Ik mis eerlijk gezegd niets aan Elke”



Derde keer, goede keer? Niels en Rosanna nemen opnieuw deel aan ‘Temptation Island’



Zach doet schokkende onthulling over laatste dag ‘Temptation Island’: “Een medewerker van het hotel viel dood neer”