Anne-Sophie en Mira uit ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “Als je niet op anderen kan rekenen, is het onhaalbaar”

TV

“Sergio Herman die je een tien op tien geeft, dat gebeurt maar once in a lifetime, hé.” Anne-Sophie De Bock (35) en Mira Ghyllebert (32) uit ‘ Mijn Keuken Mijn Restaurant ’ mochten in een goede positie aan de finale beginnen, maar toch worden ook zij momenteel stevig op de proef gesteld door stress en slaapgebrek. Al maakt dat hen niet bang. “Of we nu winnen of verliezen, we doen dit samen. Er wordt nadien in geen geval met de vinger gewezen.”