Anne-Sophie en Mira stoten met hoogste score als vierde duo door in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ LOV

16 april 2020

21u35

Bron: VTM 7 TV In ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant' is het vierde en laatste winnende duo uit de bus gekomen. Charlot en Charlotte moesten het opnemen tegen Anne-Sophie en Mira, maar konden niet opboksen tegen de topscore van de twee vriendinnen.



Anne-Sophie en Mira waren vol stress en spanning aan de battle begonnen. Het was vooral Anne-Sophie die af en toe de focus verloor: “Ofwel worden het tranen van blijdschap, ofwel worden het tranen van verdriet, maar tranen komen er sowieso”, voorspelde ze.

Hun dessert werd als perfect omschreven door de sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin, en de gastjury Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem. De ontlading bij de dames was dan ook enorm groot wanneer zij hun punten kregen: met een score van 45 punten op 60 scoren Anne-Sophie en Mira ook de hoogste score in deze battle-fase nadat ze in de Mijn Keuken-fase eveneens de hoogste punten behaalden van alle duo’s met 92 op 100.

Charlot en Charlotte moesten de duimen leggen met een score van 32 op 60. “Ik had zo’n slecht gevoel in de vorige fase, maar dat we dat op deze manier kunnen rechttrekken en op zo’n manier kunnen afsluiten, dan ben ik echt tevreden”, aldus Charlot.

Mijn Restaurant-fase

Deze vier hobbykokduo’s krijgen dus binnenkort de kans om een eigen pop-up restaurant te openen in de volgende fase van het programma, de Mijn Restaurant-fase: de tweeling Deborah en Jasmina (30/60), vriendinnen Mira en Anne-Sophie (45/60), het koppel Lorenzo en Ayse (41/60) en papa Pino en dochter Claudia (43/60). De opnames van deze fase kunnen omwille van de maatregelen rond het coronavirus niet doorgaan, maar zullen later worden ingepland en uitgezonden.

