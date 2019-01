Anne De Baetzelier zorgde voor een flinke geut dramatiek toen ze ‘Titanic’ aankondigde Redactie

31 januari 2019

09u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Tot op vandaag circuleert op YouTube een filmpje van Anne De Baetzelier (54) die heel dramatisch de tv-première van ‘Titanic’ aankondigt. Speciaal voor de 30ste verjaardag van VTM halen wij de beelden nog eens naar boven.

“Ik was van dienst toen de filmkraker ‘Titanic’ in 2001 voor de allereerste keer werd uitgezonden op de Vlaamse televisie. Om die première op een originele manier te lanceren hadden de productiemedewerkers er niets beter op gevonden dan een kajuitraam voor de lens van de camera te hangen. Naarmate de avond vorderde, steeg het water aan dat raampje gestaag mee. Inhoudelijk maakte ik telkens een verwijzing naar de natte voeten en de hachelijke situatie waarin ik mij zogezegd bevond. Bij het avondoverzicht net voor het nieuws van zeven stond het water mij al bijna aan de lippen. Bij de aankondiging van de film zelf zie je me ook letterlijk verzuipen... Blub, blub, blub. Heel fijn om te doen. Het was één van de best bekeken aankondigingen ooit op VTM. En het is sindsdien dus ook online een tweede leven gaan leiden.”