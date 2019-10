Anna en Peter zijn een koppel, maar hebben elk een eigen act in ‘Belgium’s Got Talent’ DBJ

11 oktober 2019

00u00 0 TV Kempenaar Peter (32) en de Russische Anna (30) ontmoetten elkaar al liftend aan de rand van de weg in Bulgarije. Vijf jaar later staat het koppel op het podium van 'Belgium's Got Talent'. Apart, weliswaar. Zij als betoverende prinses met een bellenblaasact, hij met comedy voor tieners.

De manier waarop Anna en Peter het podium van 'Belgium's Got Talent' betreden, kan niet meer van elkaar verschillen. Hij met een geruit bouwvakkershemd en sneakers en een akoestische gitaar om zijn nek, zij in een witte glitterjurk met tiara en knalrode lippenstift. Toch hebben de twee veel met elkaar gemeen. Allebei willen ze een leven als artiest en allebei houden ze van reizen. Het is ook zo dat ze elkaar leerden kennen.

"Ik was in mijn eentje aan het liften van Istanbul naar de Oekraïense hoofdstad Kiev, toen ik haar ergens in Bulgarije langs de kant van de weg zag lopen. Ook zij had niet echt een plan, dus dan zijn we maar samen verder getrokken", lacht Peter.

Urbanus

De comedian maakt indruk op de jury met een lollig liedje waarin hij beschrijft hoe hij als kleine jongen zijn zus lastigviel. "Ik moest meteen denken aan Urbanus", zegt Stan Van Samang na de act. Comedian Jens Dendoncker noemt Peter "echt funny". "Daar heb ik zeker van genoten", blikt Peter terug. "Optreden voor Jens was extra spannend, zijn commentaar schat ik toch iets hoger in dan die van de andere juryleden."

'Belgium's Got Talent'

VTM

20.40 uur