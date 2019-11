Ann Van Elsen openhartig over eigen scheiding en die van haar ouders: “Ik voelde me de supporter voor AA Gent in de spionkop van Club Brugge” SDE

20 november 2019

11u28

Bron: VTM 0 TV In ‘Wat een Dag’ vertelde Ann Van Elsen over ‘Blend’, het boek over nieuw samengestelde gezinnen dat ze aan het schrijven is. Tijdens het schrijven besefte de ex-Miss België dat ze eigenlijk vroeger moest beginnen: “Je begint maar pas met een samengesteld gezin als er eerst een scheiding is geweest.”

Ann Van Elsen maakte als kind de scheiding van haar ouders mee, en is ondertussen zelf gescheiden van haar eerste man, Gunter Van Handenhove. “Op het moment dat mijn ouders uit elkaar gingen, was dat nog geen schering en inslag, zoals vandaag”, vertelt ze in ‘Wat een Dag’. “Maar doordat ik die scheiding had meegemaakt, had ik later bij de scheiding als volwassen vrouw, een soort van ingebouwde map om te weten hoe ik daar met mijn kind mee moest omgaan. Ik weet immers wat de valkuilen zijn naar kinderen toe.”

Ann en Gunter vonden het dan ook erg belangrijk om hun dochter, June, op de eerste plaats te zetten. “We hebben altijd het onderscheid gemaakt tussen wat er met ons gebeurd is als partner, en tussen wat onze rol als ouder is. Die is namelijk niet gestopt na de scheiding. Dat respect moet er zijn. June moet in alle vrijheid haar beide ouders graag kunnen zien. Omdat mijn moeder overspel gepleegd had, had ik vroeger soms het idee dat de liefde die ik voor haar voelde, een soort van verboden liefde was. Ik voelde me de supporter voor AA Gent in de spionkop van Club Brugge.” En het welzijn van June staat voorop. “Ik sprak er onlangs nog over met mijn mama. Er wordt vaak vanuit gegaan dat de kinderen wel oké zijn omdat ze bijvoorbeeld niet huilen. Maar ik heb wel van de scheiding afgezien. Mijn mama schrok daarvan, omdat ik altijd lachte, maar dat was natuurlijk omdat ik het haar niet nog moeilijker wilde maken. Daarom probeer ik nu regelmatig bij June te polsen hoe ze zich voelt.”

De band met Gunter is trouwens erg goed, laat Ann - die ondertussen hertrouwd is - nog weten. “We kunnen goed met elkaar praten en hebben nooit conflicten. Het geluk van June komt op de eerste plaats.”

Het boek “Blend” komt in het voorjaar van 2020 uit.