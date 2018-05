Ann Van Elsen in tranen om haar scheiding: "Ik voelde mij zo schuldig, ik lag echt te wenen op de grond" TDS

Bron: VIER 0 TV Ann Van Elsen logeert deze week op de ‘Evanna’ voor ‘Gert Late Night’. Tijdens de bedgeheimen met James Cook kwamen de emotionele scheidingen in haar leven aan bod. De ouders van de ex-miss zijn gescheiden, nadien Ann zelf. En dat laat haar duidelijk niet onberoerd.

Toen de ouders van Ann Van Elsen uit elkaar gingen, had ze het daar erg moeilijk mee. Ookal voelde ze de breuk ergens aankomen. "Het hing in de lucht", zegt ze tegen James. Ze woonde na de scheiding alleen bij haar vader. "Heb je je mama veel moeten missen?", vraagt James. Waarop Ann zegt dat ze "de warmte van een mamafiguur heeft gemist". "Maar ik kan dat plaatsen, en ik begrijp het. Ik begrijp ieder van hen in hun verhaal heel goed." Ze barst in tranen uit wanneer ze aan James toegeeft dat die situatie haar geen deugd heeft gedaan. "Je hebt daar geen fijne herinneringen aan, hé", merkt James op.

Schuldig voelen

"In een latere fase ben ik naar een therapeute gegaan", vervolgt Ann. "Omdat de geschiedenis zich herhaalde met Gunter". In 2012 kwam er een eind aan hun huwelijk. "Toen wij uit elkaar gingen was ik daar nog niet klaar voor. Maar ik vond dat zo erg voor June (haar oudste dochtertje, red.) Ik voelde mij bijna schuldig dat ik ze op de wereld had gezet. Ik lag echt te wenen op de grond van: 'Sorry, dat het niet gelukt is, en dat ik u niet twee ouders heb kunnen geven'. Dat vind ik nu nog erg. Want de vragen die ze toen niet kon stellen, die stelt ze vandaag wel."

James vraagt haar of ze het gevoel heeft dat ze gefaald heeft als moeder. "Ja", zegt Ann. "Maar ik heb ook wel geleerd dat ik geen parallel moet trekken tussen June haar kindertijd en die van mij. Je weet waar de pijnpunten liggen, dus je kan je dochter een andere kindertijd bezorgen."