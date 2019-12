Ann Van den Broeck maakt intrede in ‘Familie’ als Kathleen: “Ze zet één en ander in beweging” LV

17 december 2019

13u18 0 TV ‘Familie’-kijkers maken woensdagavond kennis met een nieuw gezicht. Kathleens Moens, gespeeld door Ann Van den Broeck, zal aan de marketing van Peter en Mathias’ brouwerij gaan werken. Het nieuwe personage zal niet voor iedereen onbekend zijn, want het is een oude bekende van Lars.

“Kathleen is bezig met marketing en komt zo bij de brouwerij terecht. Wat haar functie binnen het verhaal is, kan ik niet verklappen”, vertelt Ann Van den Broeck. “Voor mijn eerste opnames stond ik vaak met Kürt op de set en dat voelde als thuiskomen. Zestien jaar geleden speelden we een dokterskoppel in Spoed.” Maar voor het personage van Kürt zal het wellicht een minder fijn weerzien worden. Kathleen was namelijk al te zien in de webserie ‘Spoorloos’, waar ze opdook als het jeugdliefje van Lars. Meer dan 30 jaar later verschijnt ze nu terug in zijn leven.

Anns personage Kathleen zal woensdag voor het eerst opduiken in de brouwerij van Mathias en Peter, waar ze wordt uitgenodigd om te proeven van Gust, hun bier. Kathleen besluit haar schouders mee onder de reclamecampagne te zetten, “en die beslissing zet wel één en ander in beweging”, besluit Ann.