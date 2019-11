Ann Van den Broeck maakt binnenkort opwachting in ‘Familie’ SDE

09 november 2019

08u34

Bron: NB 0 TV Musicalactrice Ann Van den Broeck (43) zal vanaf december te zien zijn in ‘Familie’. Dat schrijft het Nieuwsblad. Hoewel het de eerste keer is dat Van den Broeck meespeelt in de soap, is haar personage Kathleen geen onbekende voor échte fans.

Een jonge versie van Kathleen dook namelijk al eens op in de webreeks ‘Spoorloos ‘88', die deze zomer werd uitgezonden. De oudere Kathleen - vertolkt door Van den Broeck - is bezig met marketing en zal in de brouwerij gaan werken, klinkt het. Hoe lang de musicalactrice precies in ‘Familie’ te zien zal zijn, is niet bekend, maar het gaat wel om een langlopende gastrol van enkele maanden. Extra fijn: in de soap staat Van den Broeck opnieuw op de set met Kürt Rogiers. Zestien jaar geleden speelden de twee al een koppel in ‘Spoed’.