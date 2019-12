Exclusief voor abonnees Ann Van den Broeck combineert de Winterrevue met pittige rol in ‘Familie’: ‘Ik ga er wel op letten om niet nog eens in een dip te belanden” HL

26 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het gaat hard voor Ann Van den Broeck (43). Nog dit jaar vult ze zestien zalen met ‘Winterrevue’ en in ‘Familie’ brengt ze als ex-liefje van Lars (Kürt Rogiers) de poppen aan het dansen. Een tijdelijke rol. ‘Eerst vond ik dat een voordeel maar nu zou ik toch graag blijven’, zegt Ann in Dag Allemaal.

Ondanks haar overvolle agenda blijft de kerst­periode voor Ann de mooiste tijd van het jaar. ‘Elk jaar nodigen we mijn familie en die van Stany (Crets, haar partner, nvdr) uit’, zegt Ann. ‘Stany kookt graag bij zulke gelegenheden. De voorbije jaren toverde hij een uitgebreid, maar vooral overheerlijk feestmaal op tafel. Dit jaar pakken we het anders aan. We hebben het aperitief, het voorgerecht en nagerecht verdeeld onder de genodigden. Dat scheelt toch een hoop werk in deze drukke periode.’ (lacht)

