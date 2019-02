Ann Van Den Broeck brengt breekbare versie van ‘Laat Me Nu Toch Niet Alleen’ TK

09 februari 2019

Morgen zendt Ketnet de vijfde aflevering uit van ‘#LikeMe’, een musicalserie waarin bekende nummers gecoverd worden. Daarin brengt Ann Van Den Broeck (de vrouw van Stany Crets) ‘Laat Me Nu Toch Niet Alleen’, oorspronkelijk van Johan Verminnen. Het nummer krijgt echter een heel andere betekenis in de reeks: haar personage heeft kanker. “De scène toont een heel gevoelig moment tussen moeder en dochter, waarin alles draait om vertrouwen, geborgenheid, troost, warmte, liefde, verdriet, frustratie ... Allemaal emoties waar heel wat kinderen in zo’n situaties vandaag al te vaak mee geconfronteerd worden. Dit verhaal is dus heel herkenbaar.”