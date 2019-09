Ann Pira: “Als ik weer eens twijfel, hakt mijn dochter de knoop voor mij door” CD

29 september 2019

06u00

Dat 'Thuis'-actrice Ann Pira (54) en Viktor (23) moeder en dochter zijn, valt fysiek niet te ontkennen. Ze zijn er ook allebei op gebrand hun doelen te bereiken: de finale van 'Dancing with the Stars' voor Ann, een toffe job in de architectuur voor de pas afgestudeerde Viktor.

We hebben afgesproken met Ann Pira en haar dochter Viktor in de AED Studios van Lint. Daar vinden de opnames plaats van het VIER-programma ‘Dancing with the Stars’, waaraan de ‘Thuis’-actrice deelneemt. Afgelopen vrijdag schitterde ze nog in de eerste show, nu is ze alweer druk aan het repeteren voor de tweede. “Ja, ik geniet er iedere dag van”, glundert Ann in Story. “Het doet deugd om na al die jaren weer die oude liefde in mij wakker te schudden. Het was altijd mijn meisjesdroom om bij een professionele balletschool aan de slag te gaan. Maar op het ingangsexamen vonden ze mij te oud voor hun opleiding. Dus ben ik maar naar Studio Herman Teirlinck gegaan, omdat ik hoorde dat er daar ook veel gedanst werd. En zo is de theaterwereld voor mij opengegaan.”

Al kan ik me wel inbeelden dat 35 jaar later opnieuw intensief dansen een stuk zwaarder valt.

Ann: “Dat ga ik niet ontkennen. Ik was vergeten hoe zwaar het was. Alle respect voor die professionele dansers. Het is topsport. En weet je, die pasjes en de lenigheid komen misschien wel terug, maar de conditie niet (lacht). Ach, voor mij is het vooral belangrijk dat ik dit parcours blessurevrij kan afronden.”

Viktor, wat vind jij ervan dat jouw mama zich op haar 54ste helemaal smijt op de dansvloer?

Viktor: “Ik ben zo blij voor haar dat ze zoiets kan doen. Meedoen aan een zangwedstrijd of ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ is niets voor haar, maar ‘Dancing with the Stars’ is haar op het lijf geschreven. Mijn broer Stanislas en ik hebben haar echt aangemoedigd om mee te doen. Ook al was ze in het begin wat onzeker. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat ze dit avontuur tot een heel goed einde gaat brengen.”

Heb jij de dansmicrobe ook te pakken?

Viktor: “Ik heb van jongs af aan ballet gedaan. Eerst op de muziekschool, dan in de kunsthumaniora waar ik een professionele dansopleiding heb gevolgd. Dat was heel intens, maar ik heb er ook veel uit geleerd. Vooral discipline. En dat is een goede basis om sterk in het leven te staan.”

Ann: “We zijn allebei harde werkers. Vechters zelfs. Tijdens hun opvoeding heb ik altijd gezegd: ‘Je komt er niet alleen met talent, je moet ook hard werken om een doel te bereiken’.”

Viktor: “In het middelbaar zeiden de leerkrachten dat universiteit niets voor mij was. Maar puur op karakter en doorzettingsvermogen ben ik afgestudeerd als ­Master in de architectuur. Met grote onderscheiding!”

Wat vind je van de dansprestaties van je mama?

Ann: “Ze vindt me heel schattig dansen.”

Viktor: “Maar ik ben wel oprecht onder de indruk. Ik zie dat mama veel vooruitgang maakt, maar ook dat ze worstelt met dat lichaam dat vijftig jaar oud is. En die buik die in de weg zit.”

Ann: “Ik haat mijn buik echt...”

Nochtans kan ik mij niet ontdoen van de indruk dat je bent afgevallen.

Ann: “Ja, maar dat komt niet door ‘Dancing with the Stars’. Vorig jaar ben ik beginnen zwemmen met personal coach Brigitte die ik ken van de yoga. Ik zag mezelf steeds verdikken op tv en besefte dat er iets moest gebeuren. Ik werd er gek van. Dat ik vijf jaar geleden gestopt ben met roken en in de menopauze terechtkwam, deed er ook geen goed aan. Mijn lichaam was uit balans, ik had het niet meer onder controle. Vandaar dus het zwemmen en de yoga. Bovendien ben ik ook gestopt met drinken. Ik slaap beter en heb meer energie. Door die levensstijl aan te houden ben ik na een paar maanden snel beginnen afvallen. En ik merk ook dat er door het intensieve dansen weer een lijn in mijn lijf begint te komen. Heerlijk! 2019 is voor mij echt het jaar van weer tot mezelf komen. Mijn lichaam van vroeger weer vinden.”

Viktor: “Ja, je hebt daar echt wel van afgezien.”

Ann: “Ik liep niet gelukkig rond. Maar elke vrouw rond haar vijftigste kent dat probleem. Je metabolisme werkt veel trager. Ik ben benieuwd of ik het kan volhouden, eens ‘Dancing with the Stars’ gedaan is...”

Buikgevoel volgen

‘Dancing with the Stars’ is een heel intensief programma. Kan je de trainingen makkelijk combineren met de opnames voor ‘Thuis’?

Ann: “Tot hiertoe wel. Het voordeel is dat Lint slechts een kwartiertje rijden is van mijn woonplaats Lier. Dus ik hoef me niet altijd uren te verplaatsen. Maar Viktor helpt me wel enorm.”

Viktor: “Twee weken geleden ben ik afgestudeerd als architect, en de dag nadien heeft mama mij omgedoopt tot haar chauffeur. Ik voer haar dus overal naartoe, zodat zij in de wagen wat administratief werk kan doen, teksten kan leren en kan bellen. Maar ik doe dat met plezier. Zij heeft vroeger altijd chauffeur gespeeld voor ons.”

Ann: “Dat is altijd heel gezellig. En daarnaast is Viktor ook mijn mentale ondersteuning.”

Viktor: “Ja, ik wil er zijn voor mama als het moeilijker gaat. Er zijn tot nu toe één keer traantjes gevloeid. Ze zag het na een training even niet meer zitten. Dan gaan we samen wandelen, iets eten of naar de sauna. Naast harde werkers zijn we ook echte genieters.”

Ann: “Ook zorgt Viktor ervoor dat het huis opgeruimd is en de was gedaan.”

Viktor: “We zijn opgevoed met het idee om altijd wat te helpen. Er niet van uitgaan dat alles zomaar voor jou wordt gedaan.”

Een behoorlijk takenpakket dus. Woon je eigenlijk nog thuis, Viktor?

Viktor: “Nee, vier jaar geleden ben ik op kot gestuurd om zelfstandig te leren worden. Dat moest van mama, terwijl ik dat eigenlijk niet echt wilde. Maar ik moest leren omgaan met geld, voor mezelf koken... Intussen woon ik nog steeds in Antwerpen, en binnenkort trekt mijn nicht bij mij in. Maar in het weekend kom ik nog naar huis. Al zal dat op termijn ook wel verminderen.”

Ann: “Tijdens ‘Dancing with the Stars’ komt ze wel wat vaker naar huis en dat vind ik natuurlijk heel fijn. Ook al kan ik goed alleen zijn. Ik heb mijn vrienden, familie en collega’s. Eenzaam voel ik me nooit.”

En je kan altijd met je kinderen op reis. Deze zomer gingen jullie nog naar Senegal om het afstuderen van Viktor te vieren. Hoe was dat?

Viktor: “Het was onze eerste reis naar zwart Afrika en het was heel indrukwekkend. En ergens ook confronterend om te zien welke kansen wij wel krijgen. Ook al zijn die mensen daar gelukkig.”

Ann: “Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Je kunt die niet vergelijken.”

Viktor: “Toen we vertrokken, zat ik heel erg met mijn schoolpunten in mijn hoofd. Ik ben heel streng voor mezelf en moet koste wat kost goede cijfers halen. Maar zodra we geland waren, kon ik het meteen loslaten. Voor mij was de reis toen al geslaagd, omdat ik de rust van het land had meegekregen. Alles draait rond liefde voor mekaar.”

Geloof in ware liefde

Liefde voor mekaar. Kunnen we zo ook jullie ­moeder-dochterband samenvatten?

Viktor: “Absoluut. Onze band is alleszins heel intens. Veel mensen hebben zoiets van: jullie staan wel héél dicht bij mekaar. Mama zal altijd mama blijven, maar ze is ook mijn beste vriendin geworden. Ze weet alles van mij en dat is zalig. Ik weet niet wat ik zonder haar zou moeten doen.”

Ann: “Mijn kinderen betekenen alles voor mij. Ook al kan ik ze goed loslaten. Als ze weg zijn, laat ik ze gewoon doen. Geen nieuws is goed nieuws. Behalve als ik na vier dagen nog steeds niets heb gehoord.”

Viktor: “En omdat mama ons zo loslaat, komen we altijd graag terug naar huis.”

Hebben jullie altijd al zo’n goede band gehad?

Viktor: “Ik vind van wel. Ik was helemaal geen vreselijke puber. Ik kon en kan nog steeds niet liegen tegen mama.”

Ann: “Viktor is een open boek. Als ze liegt, zie je dat meteen aan haar gezicht.”

Viktor: “En ik wist ook gewoon dat alles kon of bespreekbaar was.”

Ann: “Maar ik kan wel redelijk streng zijn als dat moet.”

Viktor: “Mama zorgt er altijd voor dat we zelf tot het besef komen dat iets niet kan. ‘Vind je het normaal dat je op die manier iets zegt of doet?’ Ze houdt ons een soort van spiegel voor. Daardoor zijn we ook heel kritisch voor onszelf geworden.”

De scheiding van jouw ouders heeft dus niet meteen voor rebelse momenten gezorgd?

Viktor: “Papa (acteur en presentator Herbert Bruynseels, red.) en mama zijn op een goede manier uit mekaar gegaan. Mijn broer en ik hebben daar niet te veel van afgezien. Wel zijn we daardoor op jonge leeftijd volwassen moeten worden. Mama en papa komen nu nog steeds goed overeen. Ze gaan samen naar proclamaties, de tentoonstelling van mijn masterproef... Nee, ik heb hen nooit iets verweten. Het was een verstandige beslissing om uit mekaar te gaan en niet samen te blijven voor ons.”

Ann, heb jij je na de scheiding schuldig gevoeld tegenover je kinderen?

Ann: “Herbert en ik hebben lang gevochten voor onze relatie, omdat je naar de kinderen toe als gezin wilt ­samenblijven, dus in het begin voelde ik mij wel ­gefaald. Nu niet meer.”

Heeft die scheiding jullie kijk op de liefde enigszins veranderd?

Viktor: “Ik geloof nog altijd in de liefde en de ware. Ik zit momenteel in een relatie en ik ben heel gelukkig.”

Ann: “Mijn kijk op de liefde is gaandeweg wel veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat je de liefde niet alleen moet zoeken bij één partner of persoon, maar bij iedereen rondom je: je kinderen, familie, vrienden en collega’s.”

Grote ambities

Iets anders: dat jullie en moeder en dochter zijn, valt fysiek niet te ontkennen.

Ann: “De gelijkenissen zijn inderdaad treffend. En dat heeft al tot enkele grappige situaties geleid. Zo heeft een van haar ex-lieven me ooit eens langs achter vastgenomen omdat hij dacht dat ik Viktor was. Meteen heeft hij zich geëxcuseerd, maar ik vond dat een compliment (lacht).”

Viktor: “Ook zeggen ze dikwijls al lachend: ‘Als Ann stopt als Nancy in ‘Thuis’, dan kan jij de rol over­nemen.’”

Maar de acteermicrobe heb jij niet te pakken hè, Viktor?

Viktor: “Ik sta graag op een podium, maar van acteren heb ik nog nooit echt geproefd. In het middelbaar heb ik wel een paar keer meegespeeld in een toneelstuk op school en daar zeiden de leerkrachten: ‘Je ziet dat je de dochter bent van twee acteurs.’”

Ann: “Viktor moet vooral haar eigen pad bewandelen. Ik wil niet dat ze een kopie van mij wordt.”

Viktor: “De acteerwereld is zo onzeker, dus ik denk dat mama blij is dat ik een andere richting heb gekozen.”

Wat zijn de plannen nu je afgestudeerd bent?

Viktor: “Eerst moet ik nog twee jaar stage doen om toegang te krijgen tot de Orde van Architecten. Dus ik ben mijn portfolio aan het samenstellen om bij een goed bureau terecht te komen. Misschien wordt het zelfs een stage in Zwitserland of Japan. Dat heb ik ook geleerd van mijn ouders. Om je ambities hoog in te stellen en ervoor te gaan. Ik wil bijvoorbeeld creatieve oplossingen vinden voor de betonstop. Voor mij is architectuur niet alleen huizen bouwen, maar ook maatschappelijke problemen oplossen.”

Lijken jullie karakters ook zo erg op mekaar?

Viktor: “Ik ben veel feller.”

Ann: “Zeg maar gerust een harde tante.”

Viktor: “Mama kan vaak twijfelen over de dingen. Dan komt ze naar mij en zegt ze: ‘Viktor, ik weet het allemaal niet meer. Wat moet ik doen?’ En dan moet ik haar helpen, want ik kan heel rationeel zijn.”

Ann: “Zij kan knopen doorhakken, ik niet. Ik heb meer last van faalangst, waardoor ik twijfel. Maar soms maakt Viktor wel heel drastische en snelle beslissingen.”

Wat bewonderen jullie het meest in mekaar?

Viktor: “Haar doorzettingsvermogen en wilskracht. Mama gelooft sterk dat als je iets echt wilt, je het kan bereiken. En dat is ook zo. Ze zegt altijd: ‘Gedachten hebben kracht.’”

Ann: “En Viktor blijft nooit bij de pakken zitten en is heel gefocust als ze met iets bezig is. Knap!”

En kleine ergernissen?

Ann: “Als ze naar mij komt nadat ik een week alleen ben geweest, vult ze het huis meteen met een spoor van haar spullen. Je kunt er niet naast kijken.”

Viktor: “En mama is soms iets te emotioneel. Ze krijgt al medelijden met planten die hun bladeren wat laten hangen.”

Tot slot: wat wensen jullie mekaar toe?

Ann: “Een mooie carrière en liefdesleven, een goede gezondheid en rust in het hoofd.”

Viktor: “Van mij net hetzelfde. En hopelijk valt mama niet in een zwart gat na ‘Dancing with the Stars’. Daarnet zei ze nog tegen mij: ‘Wat moet ik doen als het stopt? Ik ben er zo intensief mee bezig.’”

Ann: “Ik weet nu al dat dat zwarte gat er gaat zijn. De dag dat ik eruit lig, zullen er tranen rollen. Maar hopelijk is dat pas in de finale (lacht).”