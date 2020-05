Angus Jones na ‘Two And A Half Men’: “Ik heb spijt van mijn verloren acteercarrière, maar er is geen weg terug” Redactie

28 mei 2020

15u29

Bron: Primo 0 TV Je bijt niet de hand die je voedt, laat staan de hand die je rijk maakt. Die les moest Angus Jones (26) leren toen hij, hoewel hij zijn succes als kindsterretje helemaal te danken had aan de sitcom, harde kritiek gaf op ‘Two And A Half Men’. Het betekende het einde van zijn acteercarrière. Nu verdient Jones zijn brood in samenwerking met Justin Combs, de zoon van rapper P. Diddy.

Angus maakte het als kindacteur al, met de hoofdrol in een van de populairste sitcoms ooit, ‘Two And A Half Men’. Maar naarmate hij ouder werd en het personage dat hij vertolkte de kindertijd ontgroeide, viel het hem steeds zwaarder dat goed in te vullen. Hij voelde zich slecht bij wat hij deed, twijfelde vooral aan zijn capaciteiten en de waarde van zijn acteerwerk en kon zich niet vinden in de meer volwassen houding die de scriptschrijvers hem logischerwijs opdrongen. De stap naar een carrière als volwassen acteur, was voor hem allesbehalve evident.

Kinderachtig

Het verzet van Jones was hard en kinderachtig. Hij werd lid van een fundamentalistisch christelijke kerk en zwoor alle oppervlakkigheid af. Hij ging daarin ver. Te ver, volgens de producers van ‘Two And A Half Men’, die de jongeman tot 280.000 euro per aflevering betaalden. Op de website van zijn kerkgenootschap riep hij mensen op niet meer naar de sitcom te kijken, omdat het ‘toch maar een hoop verwerpelijke onzin’ was.

In 2013 werd Jones daarom uit de serie geschreven. Let wel: hij zou later nog één keer opduiken in de sitcom, maar dan als gastacteur. Hoe dan ook, Angus lag er niet wakker van. Hij ging studeren en enkele jaren later verklaarde hij dat hij uit de Kerk was gestapt. ‘Niet omdat ik ongelovig ben geworden, maar omdat ik mijn eigen weg wil zoeken, zonder dat iemand me voorhoudt hoe het moet en wat ik moet doen.’

Eventmanagement

Nu heeft Angus Jones, ondertussen 26, zijn weg blijkbaar gevonden. Samen met zijn leeftijdsgenoot Justin Combs, de zoon van de beroemde en rijke rapper Sean ‘P. Diddy’ Combs, heeft hij nu een eigen bedrijf. De onderneming Tonite profileert zich als een originele event-organisator en houdt zich - in niet-coronatijden - bezig met het opzetten van grootse feesten, muziekevents en zelfs festivals. ‘We willen de mensen kwaliteit brengen’, zegt hij daarover. ‘Ik ben geen kind meer. Ik beschouw mijzelf niet meer als enkel en alleen acteur. Ik doe nu veel diversere zaken en Justin en ik zitten wat dat betreft op dezelfde golflengte.’

En of hij spijt heeft van zijn gebroken eerste carrière? ‘Ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen’, zegt Jones. ‘Maar ik had het niet op die manier moeten doen. Ik heb mensen onrecht aangedaan die het niet verdienden. Ik besef pas nu hoe professioneel heel het team van ‘Two And A Half Men’ werkte. Maar goed, er is geen weg meer terug.’