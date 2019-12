Angstige momenten voor David Attenborough: presentator en team aangevallen door ijsbeer TDS

Met zijn nieuwe docureeks ' Seven Worlds, One Planet' scheert David Attenborough (93) weer hoge toppen. De serie - waarin getoond wordt hoe de uiteenlopende omstandigheden op de zeven continenten de fauna en flora er hebben beïnvloed - wordt geprezen om zijn indrukwekkende beelden en scènes, maar het bleek niet vanzelfsprekend om die allemaal in te blikken. In een interview met de Britse krant Metro onthult Scott Alexander, de producer van de reeks, dat het team de dood in de ogen heeft gekeken.

Volgens de producer liep het fout tijdens het opnemen van enkele scènes in de ongerepte natuur van Noord-Amerika. “‘Ik denk dat we een paar interessante momenten hebben beleefd, ja”, zegt producer Scott Alexander. “Want toen ons team de ijsberen filmde, kwam één ​​van de beren naar ons en trok hij het anker van de boot op. Die ijsbeer begon toen letterlijk onze boot naar zich toe te slepen.” Volgens de producer brak het zweet hen uit. “Ons anker was omhoog getrokken, onze boot was afgedreven naar een rots in het ondiepe water en het getij was aan het dalen. We hadden twee dus opties: kunnen we het water in, waar deze ijsberen zitten? Of blijven we hier wachten tot ze ons te pakken krijgen?”

Gelukkig voor het team stond het geluk aan hun kant en kwam iedereen er met de schrik vanaf. “De beer verloor uiteindelijk zijn interesse een beetje, zodat wij alsnog in het water konden om ons van de rots te duwen, weer terug in het water. Iedereen was gelukkig ongedeerd, maar het scheelde geen haartje.”

Voorbereiding

Toch is het team voorbereid op dergelijke incidenten. “‘Een van mijn taken als serieproducent is om alle risico’s te berekenen en af te toetsen”, voegt de filmmaker toe. “‘Ik sta erop om ervoor te zorgen dat wat we doen met de juiste mensen en de juiste apparatuur gebeurt en we kennen alle noodprocedures, indien nodig. We kennen de te vermijden zones, hebben contact met wetenschappers en weten welke nummers we moeten bellen voor een luchtevacuatie. We zijn ongelooflijk goed voorbereid.”