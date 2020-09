Angelique werd als eerste naar huis gestuurd door boer David: “Hij zoekt een moedertype, en ik was de enige zonder kinderen...” Redactie

29 september 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Zij moest als eerste en enige haar koffers pakken op de boerderij van David (36). En volgens Angelique (29) uit echter anders. Zij moest als eerste en enige haar koffers pakken op de boerderij van David (36). En volgens Angelique (29) uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ had dat weinig met haar ingesteldheid te maken. De perenboer ziet datechter anders.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ga nog lang piekeren over waar het mis is gelopen”, zei Angelique bij haar exit tegen An Lemmens. Twee maanden na de opnamen heeft ze een vermoeden waarom zij als eerste weg moest: “David is op zoek naar een moedertype, maar ik was de enige kandidate zonder kinderen.”

Zag jij dat zelf ook als een struikelblok?

Nee, want ik kan heel goed met kinderen om. Voor hetzelfde geld had ik wél een kinderwens, maar was ik onvruchtbaar. Dat zou toch niet betekenen dat ik geen goede moeder kan zijn?

Zeker niet. Maar je zou dus wel graag kindjes willen?

Idealiter eentje van mezelf en een adoptiekindje. Er zijn zoveel kinderen zonder goede thuis of van wie de ouders kansarm zijn. Zo’n kind wil ik graag een warm nest geven.

Dan is het alleen nog kwestie van de juiste man te vinden?

Ik heb ondertussen bij het latin dansen iemand leren kennen met wie het klikt. Het is nog pril, maar we voelen ons enorm goed bij elkaar.

‘Absoluut niet zo’

David had het erg moeilijk om iemand naar huis te sturen, en daarom mocht er van An één dame extra op de boerderij blijven. Volgende keer moet David er dan wel twee laten gaan. ‘Angelique hield zich vaak op de achtergrond, en dat deed mij twijfelen’, verklaart hij zijn keuze.

Angelique was de enige kandidate zonder kinderen, volgens haar is dát de reden dat zij als eerste moest vertrekken.

Wel, dat is absoluut niet het geval. Mijn moeder vindt het inderdaad beter dat ik als papa van twee iemand zoek mét kinderen. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik wil gewoon een vrouw die mij gelukkig maakt.

Jouw kinderen krijgen we niet te zien in ‘Boer Zkt. Vrouw’. Hoe komt dat?

Mijn ex en ik hebben samen de keuze gemaakt om hen er niet bij te betrekken. Marie (8) en Bo (5) zijn trouwens enkel in het weekend bij mij. Dan gaat al mijn tijd naar hen.

Stel dat jouw toekomstige nog een kind wil, sta jij daar dan voor open?

Dat hangt een beetje van de situatie af. Als die vrouw zelf al drie kinderen heeft, weet ik het nog zo niet. En de vrouwen die nog overblijven, hebben kinderen, zodus... Ach, we zien wel. Daar is het sowieso nog veel te vroeg voor.

LEES OOK

Hanne is het favorietje van boer Frits in ‘Boer Zkt Vrouw’, maar... “Echte verliefdheid duurt even bij mij”

Anthony uit ‘Boer Zkt. Vrouw’: “Ik had een vriendin, terwijl ik op tv het hart van een ander probeerde te veroveren”