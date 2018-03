Andy Peleman weerlegt kritiek die hij kreeg van collega's: "Ik viel compleet uit de lucht" Peter De Smedt

28 maart 2018

14u00

Bron: Peter De Smedt 0

Een tijdje geleden raakte bekend dat de collega’s van Andy Peleman zich stoorden aan het feit dat hij in bijna elke aflevering van 'De Buurtpolitie' te zien is. Zelf is Andy zich van geen kwaad bewust.