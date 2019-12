Andy Peelman vertrekt vanavond voor de laatste keer op patrouille: "Mee met de politie van New York, da's mijn grote droom" DBJ

10 december 2019

00u00 0 TV Nogal wat mensen fronsten hun wenkbrauwen toen VTM aankondigde dat ze Andy Peelman (36) op patrouille stuurden met buitenlandse politie-eenheden. 'De Buurtpolitie' in het echt, klonk het lacherig. Maar Peelman scoorde een fijn programma en véél kijkers. "Een persoonlijke overwinning op de critici."

Met Barcelona is Peelman vanavond toe aan zijn laatste opdracht bij de buitenlandse flikken. Een bescheiden taakje, zo lijkt het. Zeker als je weet dat de Oost-Vlaamse agent al naar Cambodja, Colombia en Georgië reisde. Al waren de bestemmingen niet het enige leuke aan zijn programma. Met 'Andy op patrouille' haalde Peelman gemiddeld bijna 600.000 kijkers en vooral: hij verruimde zijn publiek. "Ik merk het aan de mensen die me aanspreken", vertelt hij. "'Ik ben geen fan van 'De Buurtpolitie', maar dit vind ik leuk', zeggen ze dan. En dat doet me plezier. Ik wist vooraf dat er genoeg mensen klaarzaten om me af te kraken. Maar nu scoor ik ook bij een StuBru-publiek. Jonge mensen die niet naar 'De Buurtpolitie' kijken. Het is niet alleen de typische VTM-kijker."

Visitekaartje

Het zijn drukke tijden voor Peelman. Zes jaar geleden brak hij door als inspecteur Koen Baetens in de realitysoap 'De Buurtpolitie'. Ondertussen had hij zijn eigen rubriek in de laatavondtalkshow 'Wat een dag', speelde hij mee in vijf films en scoort hij dus ook als presentator. "Het voelt aan als een persoonlijke overwinning op mijn critici, de mensen die in het weekend naar me toe komen met een pint te veel op en me vertellen hoe slecht ze 'De Buurtpolitie' vinden", zegt hij. "'Andy op patrouille' was fantastisch om te maken, omdat het mijn twee grote interesses - televisie en politiewerk - verenigt."

Of er een tweede seizoen komt, is nog niet duidelijk, laat VTM weten. Maar als het van de presentator afhangt, twijfelt hij geen seconde. "Het is mijn grote droom om mee te lopen met de NYPD, de politie van New York. De auto's, de stad, het uniform,... Ik ben sowieso verliefd op alles wat met de Verenigde Staten te maken heeft, maar daar lijkt het net zoals in een film. We probeerden New York al te regelen voor dit seizoen, maar zoiets gedaan krijgen is niet eenvoudig. Het is niet even een parkeerverbod aanvragen, hé. Hopelijk gaat het wel door voor een eventuele tweede reeks, we hebben nu alleszins al een visitekaartje om af te geven."

Bibberen

Het was trouwens ook in de Verenigde Staten dat Peelman zijn meest memorabele moment van dit seizoen beleefde. In de staat Virginia arresteerde hij eigenhandig een man die een dubbele moord had gepleegd. "Op het moment zelf zit je in een soort tunnel, maar achteraf stond ik te bibberen op mijn benen. Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn hele leven. Elke persoon die je daar aanhoudt, kan een moordwapen op zak hebben. In Brussel heb ik als agent ook het een en ander gezien, maar dat is toch net iets anders."

Andy is op dit moment nog steeds agent bij de hondenbrigade, al heeft hij inmiddels al anderhalf jaar loopbaanonderbreking genomen om zich te focussen om zijn televisiewerk. "Sommigen vinden het misschien spijtig, maar van mij zijn ze nog niet af", lacht hij. "Op dit moment gaat het goed bij de televisie, maar ik sluit een terugkeer naar het korps zeker niet uit. Als dat gebeurt, heb ik overigens een stevige valies met buitenlandse ervaring die ik mee naar het bureau kan nemen." Volgende week volgt nog een compilatieaflevering met het beste uit 'Andy op patrouille'.

'Andy op patrouille’, VTM, 20.35 uur