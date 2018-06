Andy Peelman over zijn vader: "Een verzoening? Daar sta ik zelfs niet bij stil" JD

05 juni 2018

09u00 0 TV In de keuken van z’n ‘2 Sterren Restaurant’ krijgt ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman (34) de hulp van z’n mama Lisette (71). "Ik heb álles te danken aan haar", zegt Andy liefdevol in Dag Allemaal. Het contrast met hoe hij denkt over z’n vader, zanger Wim Ravell, kan niet groter zijn.

Andy Peelman en Marie Verhulst nemen het donderdag in de finale van ‘2 Sterren Restaurant’ op tegen Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers. "Ik voorspelde dat die twee kastaars gaan winnen, hopelijk heb ik me vergist", zegt Andy. "Sowieso sta ik ervan versteld dat we het hebben gehaald van Jacques Vermeire en Herman Verbruggen. Want onze proefservice was een ramp. Maar sindsdien hebben we telkens grote sprongen voorwaarts gemaakt. Misschien heeft dat de doorslag gegeven."

"Die BV’s gaan gewoon restaurantje spelen", zei Amanda van ‘Mijn Pop-uprestaurant’.

Dan denk ik dat Amanda serieus onderschat wat wij moeten doen. Oké, onze restaurants zijn niet zo lang open als die in ‘Mijn Pop-uprestaurant’, maar ook wij moeten de hele boel runnen, hoor. En onze klanten betalen allemaal 70 euro. En voor dat geld moeten ze wel kwaliteit krijgen, hé.

Marie en jij lijken stilaan échte vrienden, of is dat gespeeld?

