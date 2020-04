Andy Peelman neemt kinderen beet met pratende knuffelpop in ‘Dat belooft voor later’ Redactie

01 april 2020

08u00 1

"Ik krijg binnenkort bij VTM Kids een nieuw programma: 'De Andy Speelman-show'. Daarin moet ik vragen stellen en dan krijgen alle kindjes een knuffel." Met die 1 april-grap bedot Andy Peelman vanavond drie kinderen in 'Dat belooft voor later'. Louis, Marie-Lou en Ayza krijgen inderdaad een knuffelpop, maar hoe reageren ze wanneer die plots begint te praten? Verder trekt Staf Coppens met het trio naar een kunstgalerie, waar een persconferentie wordt gehouden over een waardevol kunstwerk van een nog onbekende schilder. Wanneer hij per ongeluk het schilderij verpest door erop te niezen, is het aan de kinderen om te beslissen of ze Staf verklikken bij de directeur.

'Dat belooft voor later’, 20.35 uur op VTM.