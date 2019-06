Andy Peelman neemt gas terug: “Ik zal minder te zien zijn in ‘De Buurtpolitie’ TK

17 juni 2019

08u30

Bron: GvA 0 TV Tijdens het elfde seizoen van ‘De Buurtpolitie’ was Andy Peelman in zowat elke aflevering te zien, maar dat zal vorig jaar niet meer zo zijn. De acteur neemt wat gas terug, vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

Peelman heeft het druk de laatste tijd, misschien zelfs iets té druk. Opnames voor ‘De Buurtpolitie’, een theatervoorstelling én opnames voor zijn eerste eigen serie bij VTM. Daarvoor reist hij de wereld rond en gaat hij langs bij politie-eenheden overal ter wereld. “Ik ga er als politieman actief samenwerken met lokale politiekorpsen om na te gaan hoe de politie elders in de wereld werkt”, lichtte Andy eerder toe in Dag Allemaal. Welke landen Andy allemaal aandoet, is nog niet beslist. Wel staat al vast dat hij de ‘cops’ in Mississippi, de armste staat van Amerika, gaat vervoegen. En uit foto’s op zijn sociale media blijkt dat hij ook al de politiediensten in Chicago een bezoekje bracht.

Dat is allemaal steeds moeilijker te combineren met ‘De Buurtpolitie’, dus neemt Peelman daar wat gas terug. “Ik heb afgelopen lente even op de tanden gebeten en nog een resem opnames van de reeks afgewerkt. Ook de derde bioscoopfilm, die later dit jaar uitkomt, is al ingeblikt. Maar voor toekomstige opnames ga ik even op de rem staan. Ik was in zowat elke aflevering te zien, maar dat gaat niet meer het geval zijn. Tijdens het twaalfde seizoen, dat weldra in opname gaat, zullen kijkers merken dat de andere castleden meer zendtijd krijgen.”

Daarnaast is Peelman ook nog steeds actief als een échte politieagent, maar of hij die job zal blijven doen, weet hij nog niet goed. “Daarover zal ook binnenkort de knoop doorgehakt moeten worden. Ik heb de afgelopen jaren loopbaanonderbreking genomen, maar dat kan ik niet blijven doen. Ik had nooit kunnen denken dat ‘De Buurtpolitie’ zo’n langdurige tv-hit zou worden. En al zeker niet dat ik een BV zou worden.”