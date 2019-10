Exclusief voor abonnees Andy Peelman maakt zich geen illusies over nieuw programma: “Er zitten mensen klaar om mij af te kraken” Redactie

08 oktober 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 1 TV Vrolijke acteur blijkt ernstige flik. Andy Peelman (36) verrast in ‘Andy Op Patrouille’ op VTM, en ook bij ons toont hij zich van zijn meest serieuze kant. “Als ik naar ‘De Rechtbank’ kijk, snap ik waarom Vlaanderen almaar rechtser stemt”, zegt Andy. En ook voor de makers van ‘De Buurtpolitie’, zijn bazen dus, is hij kritisch.

Andy, die ook in het echte leven politie-inspecteur is, mag voor zijn eerste eigen VTM-programma op bezoek gaan bij buitenlandse politiediensten. En dus moet hij noodgedwongen snoeien in zijn agenda. Om te beginnen worden zijn opnamen voor ‘De Buurtpolitie’ minder intensief, al blijft hij wel prominent op het scherm aanwezig.

“Dat klopt”, vertelt Andy. “Ik heb minder draaidagen. Omdat ik nu al amper thuis ben. Ik ben al twee jaar lang quasi zeven op zeven aan het werken. Ik moet wat meer aan mezelf denken. Léven, genieten. ’t Is niet de bedoeling dat ik de rijkste mens op ’t kerkhof word.”

Enkele van je collega’s zagen hun rol in ‘De Buurtpolitie’ geschrapt. En dat was - in tegenstelling tot bij jou - níet hun eigen keuze. Wat vind jij van die ‘vernieuwingsoperatie’?

