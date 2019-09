Andy Peelman ergert zich aan ‘De Rechtbank’ KDL

10 september 2019

15u18

Bron: Showbizzsite 0 TV Andy Peelman zal niet vaak meer naar het VIER-programma ‘De Rechtbank’ kijken. De ‘De Buurtpolitie’-acteur, die ook in het echte leven politieagent is, ergert zich namelijk aan de straffen die hij in het programma te zien krijgt.

In ‘De Rechtbank’ wordt het reilen en zeilen in de rechtbank gevolgd, ook de straffen die beklaagden krijgen, worden meegegeven aan de kijker. En van die straffen schrikt Andy soms. “Naar ‘De Rechtbank’ kijken is voor mij geen goed idee”, schrijft de acteur en politieagent op Instagram. “Gewapende overval plegen, bekennen en niet naar de gevangenis moeten…. Een werkstraf zal wel genoeg zijn. Welkom in straffeloosheidland”, gaat Andy verder. Met een “Sorry, het moest er even uit”, besluit Andy zijn verhaal op het sociale medium.