Andries (28) neemt ijskoud wraak op zijn ex in Nederlandse ‘Lingo’, en het internet vindt het geweldig Sebastiaan Quekel

10 december 2019

16u37

Bron: AD.nl 0 TV Met een genadeloze uithaal naar zijn ex-vriendin is de Nederlander Andries Tunru uitgegroeid tot een van de meest spraakmakende deelnemers van het tv-woordspelletje Lingo aller tijden. De 28-jarige man zette bij het bedenken van een zesletterwoord zijn voormalige partner compleet voor paal en dat bewuste fragment gaat bij onze noorderburen viraal. “Ik heb echt ontzettend veel berichtjes gekregen. Behalve van mijn ex.”

Meer dan een miljoen views op filmpjessite Dumpert en duizenden reacties op Facebook en Twitter. Andries, die samen met zijn broer meedeed aan het programma, beseft nog niet helemaal wat hij heeft losgemaakt. Dat hij met een simpele, lompe stunt voor een van de meest gedenkwaardige momenten in de geschiedenis van Lingo heeft gezorgd. “Ik had wel verwacht dat ik reacties zou krijgen. Van mijn vrienden, van collega’s, maar dat het zó uit de hand zou lopen? Dat had ik echt niet zien aankomen. Het is best overweldigend allemaal”, verklaart hij aan onze collega's van het Algemeen Dagblad.

Lingo, midden jaren negentig ook in een Vlaamse versie te zien op VTM, liep van 1989 tot en met 2014 op verschillende publieke Nederlandse zenders. Na een pauze van vijf jaar is het programma sinds augustus weer te zien, ditmaal op de commerciële zender SBS6.

Presentator Jan Versteegh kan een lach niet onderdrukken: hoort hij dat nou goed? Zei iemand in zijn studio dat nu echt? Andries, niet heel toevallig beginnend cabaretier, ziet zijn kans schoon als hij een zesletterwoord moet bedenken dat begint met de letter K. "Mijn ex-vriendin”, aldus de twintiger, die vervolgens begint met spellen, ”K-U-T-W-IJ-F.” De studio barst in lachen uit, en ook de broers moeten op hun tong bijten om de ronde af te maken. “We vonden het zelf ook een heel grappig contrast om in een onschuldig programma zo’n grove grap te maken.”

Spontane grap

Maar hoe zit het dan met die ex-vriendin? “Dat is zoals je je kunt voorstellen niet helemaal goed afgelopen, maar er zit niet echt een spannend verhaal achter, of zo. Het was gewoon een spontane grap. Ik weet niet of ze het kan waarderen, ik heb na de uitzending van vrijdag niks meer van haar gehoord. Het gaat al rond in allerlei WhatsApp-groepen waarin zij ook zit, dus ze heeft het ongetwijfeld langs zien komen. Misschien kan ze het waarderen, misschien ook niet, ik weet het niet.”



Het viel presentator Versteegh sowieso al op dat Andries en zijn broer tijdens de uitzending met wel heel bijzondere woorden op de proppen kwamen. “Dat is ook een beetje onderdeel van onze tactiek”, legt de deelnemer uit. “Voordat we aan Lingo begonnen, hebben mijn broer en ik een soort algoritme geschreven waarbij we goed keken naar de hoeveelheid klinkers en medeklinkers. Op basis daarvan kiezen we woorden uit die het meeste succes opleveren. En dat werpt kennelijk zijn vruchten af, want we hebben nu drie keer gewonnen en vanavond zitten we opnieuw in de uitzending.”

Vier dagen na het geruchtmakende fragment is de storm online nog altijd niet gaan liggen. Op vele sites blijven de reacties binnenstromen. De brutale opmerking heeft voor- en tegenstanders. “Wat een baas, ben je dan”, moet het afleggen tegen ”dit kun je echt niet maken op nationale tv.”

Ook bij Andries staat de telefoon roodgloeiend. Hij houdt er zelfs een leuke boterham aan over. “Ik ben cabaretier en krijg te horen dat mensen tickets voor mijn voorstelling kopen omdat ze die grap in Lingo zo leuk vonden. Dat was natuurlijk niet de insteek, maar het is wel mooi meegenomen.” Overigens bleek niet ‘kutwijf’, maar ‘kaften’ het juiste antwoord te zijn.