Andrew Lincoln keert terug in ‘The Walking Dead’-films MVO

05 november 2018

06u36

Bron: ANP 1 TV Er zijn meerdere ‘The Walking Dead’-films in de maak rond Rick Grimes. Dat nieuws werd zondag bekend, kort nadat Andrew Lincoln voor het laatst te zien was als het personage in de televisieserie.

Het vertrek van Lincoln was aangekondigd en fans wisten al precies in welke aflevering de serie afscheid nam van Rick, de sheriff die de overlevenden van een zombie-apocalyps de afgelopen acht seizoenen door een door ‘ondoden’ vergeven Amerika leidde.

In een interview met The Hollywood Reporter geeft producent Scott Gimple aan dat het waarschijnlijk om drie films gaat. Hij laat daarbij niet los wanneer deze verhalen zich afspelen, maar zegt wel dat hij onder meer kijkt naar mogelijkheden om iets te doen rond al uit de serie verdwenen personages en acteurs. “Dat zou ons niet alleen de kans geven weer met deze fantastische mensen te werken, maar ook om vragen rond hun personages te beantwoorden.”

Emotioneel

Lincoln maakte in juli bekend dat hij de serie ging verlaten. Zijn laatste dag op de set van ‘The Walking Dead’ was erg emotioneel, vertelde de acteur onlangs. Maar een tranendal werd het niet. “Ik heb niet gehuild. Ik heb al mijn tranen op het scherm gelaten. Ik denk dat Rick Grimes in die negen seizoenen genoeg gehuild heeft voor ons allebei.”

De Brit neemt afscheid van de zombieshow omdat hij vaker in eigen land wil zijn en meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Voor de films zou hij slechts twee maanden in de VS hoeven te vertoeven, terwijl hij daar voor opnames van de serie elk jaar negen maanden was.