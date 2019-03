Andrew Lincoln heeft spijt van zijn vertrek bij ‘The Walking Dead’: “Het was niet het juiste moment” MVO

30 maart 2019

09u25

Bron: Metro UK 0 TV Andrew Lincoln, die jarenlang de rol van Rick Grimes speelde in ‘The Walking Dead’, besloot om de serie dit seizoen te verlaten. Nu alles achter de rug is, heeft hij daar spijt van.

Norman Reedus, die Daryl Dixon speelt, beaamde dat Lincoln hem al meermaals vertelde dat hij twijfelt of hij wel de juiste beslissing maakte. “Hij zei me dat hij het verkeerde moment had gekozen om te vertrekken, omdat de show op dit moment opnieuw heel goed geworden is.”

“Langs de andere kant heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat hij is vertrokken,” klinkt het. “De schrijvers moesten daar iets op vinden en daarom is er een tijdsprong gemaakt, die weer heel wat nieuwe mogelijkheden bracht voor de personages die nog wel in het verhaal zitten.”