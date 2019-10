Andrei imiteert Sam Gooris en opnieuw verlaat een vrouw ‘Dancing With The Stars’: de hoogte- en dieptepunten uit de wedstrijd SDE

13 oktober 2019

22u44

Bron: VIER 0 TV De vierde liveshow van ‘Dancing With The Stars’ stond in het teken van een ‘trip down memory lane’. Nostalgie troef dus in deze aflevering. En dat leverde erg verschillende resultaten op. Kelly Pfaff scoorde opnieuw een topscore, Viktor en Christoff bungelden wederom onderaan het klassement, maar het was Evy Gruyaert die uiteindelijk de wedstrijd moest verlaten.

Viktor & Natascha

Vorige week kregen Viktor en Natascha nog behoorlijk wat kritiek te verwerken, deze week waagden ze zich met volle moed aan een paso doble op de tonen van ‘Get Ready’ van Rayelle. En die droeg Viktor op aan zijn belangrijkste herinnering: zijn beslissing om te stoppen met studeren. De jury bleek niet echt onder de indruk. “Het is week vier, en je zit nog wat te slapen”, vond Joanna. “Dansen is voor jou alsof er een UFO langskomt en je naar een planeet moet waar je nog nooit geweest bent”, zegt Jan. “En er is wel vooruitgang, maar je zit wel nog achter op de rest. En je bent zo serieus dat het nog wel grappig is.” Uiteindelijk sprokkelt Viktor 22 punten bij elkaar, waarmee hij beter scoort dan vorige week.

Evy & Frank

Vorige week kon Evy niet dansen vanwege een zware blessure. Deze week is de presentatrice wél op post en ze blikt terug naar haar jeugd op het kasteel. Evy en Frank dansen een moderne dans op ‘Homesick’ van Dua Lipa. Davy was tevreden: “Het was een hele mooie en slimme choreografie. Af en toe kon je nog lichtjes een aarzeling merken, maar het was een leuke dans.” Ook Jan was blij: “Ik vond het geen probleem dat de choreografie aangepast werd, want het deed me nog steeds iets. Ik zou het echt jammer vinden moest jij er niet bij zijn volgende week.” Evy krijgt uiteindelijk 26 punten, maar moet na de stemming de wedstrijd verlaten.

Jani & Björk

Jani probeert door middel van een Weense wals afscheid te nemen van het schuldgevoel dat hem al jaren teistert. Op de tonen van ‘Je Te Laisserei' walst hij met Björk door de zaal, en dat raakt hem duidelijk diep. “Ik voel je pijn”, geeft Sam toe. “Man, zo diep. Zo echt. Fantastisch.” Ook Jan is onder de indruk: “Je raakt mij zo hard. Dit is zo’n andere kant van jou, en het is mooi dat je die nu ook laat zien. Je groeit als danser, maar ook als mens.” Jani krijgt 32 punten toebedeeld van de jury: “Al weet ik niet of ik moet huilen of lachen.”

Kelly & Andrei

Kelly blikt terug op haar modellencarrière, die ze opgaf om bij Sam te zijn. En haar echtgenoot kwam zelfs een kleine workshop geven aan Andrei. Op ‘If I Can’t Have You’ van Shawn Mendes dansen Kelly en Andrei een erg modebewuste cha cha cha. Davy was blij opnieuw een andere Kelly te zien: “En ik heb er erg van genoten", zei hij. Joanna vond toch dat ze nog iets meer op de beweging van haar ruggengraat moest letten: “Dan wordt het nog beter.” Kelly krijgt dankzij twee negens een topscore van 34 punten en is voor de derde keer op rij de beste danseres.