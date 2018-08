Andrea Croonenberghs: "Als ze morgen bellen voor ‘Flikken The Movie’, dan doe ik mee. Geen twijfel aan.” EDA

15 augustus 2018

10u31

Bron: Het Nieuwsblad, Instagram 2 TV 'Windkracht 10', 'Flikken', omroepen en zelfs 'Familie'... Er was een tijd dat Andrea Croonenberghs (53) niet van het scherm weg te denken was. Vandaag speelt het leven van het iconische schermgezicht, met het al even iconische kapsel, zich -soms nog op de planken maar- vooral achter de coulissen af. "Spijt dat ik zelf uit Flikken ben gestapt."

"Ik was eigenlijk wel opgelucht toen ze zeiden dat ze de omroepsters gingen afschaffen. Het concept was ook zo oubollig. Ik voelde me daar niet meer gelukkig bij: het was hoog tijd dat het gedaan was”, vertelt Croonenberghs in Het Nieuwsblad. Maar liefst 26 jaar lang loodste ze de kijker door de televisieavond. “Ik mis het echt niet, daar moet ik heel eerlijk in zijn."

'Flikken The Movie'?: "Ik doe mee"

Over haar periode in 'Flikken', daarentegen, blikt de actrice wel met enige sehnsucht terug. "Acteren in ‘Flikken’ heb ik 6,5 jaar ontzettend graag gedaan. Achteraf heb ik spijt dat ik er zelf uitgestapt ben om ‘SAM’ te presenteren, een show waar maar een paar afleveringen van zijn gemaakt. Hoe het ook zij: als ze morgen bellen voor ‘Flikken The Movie’, dan doe ik mee. Geen twijfel aan”, klinkt het resoluut.

Eigen designermeubilair

In afwachting van dat telefoontje plooit Croonenberghs, die ook eigenaar is van de Antwerpse bed and breakfast 'Peace In The City', zich dezer dagen volledig toe op het in de markt zetten van haar eigen designermeubilair 'Andrea'. "Ik zou maar wat graag een producent vinden, want ik kan niet eeuwig prototypes van mijn ontwerpen blijven maken natuurlijk. Het is ondertussen al meer een ambitie dan een droom, maar ik probeer er allemaal wel realistisch in te blijven."

Tafeltjes te bestellen bij Glorie.today #andreafurniture #andreacroonenberghs #porselein #pietstockmans #design #glorietoday Een foto die is geplaatst door null (@acroonenberghs) op 27 mei 2018 om 18:15 CEST

Vaarwel Andrea-coupe

Wie de actrice dezer dagen op straat tegenkomt, moet overigens twee keer kijken. De iconische 'Andrea-coupe', 25 jaar haar handelsmerk, is niet meer. Na een kwarteeuw bij dezelfde kapper te gaan, koos ze recent voor een hippe make-over. "Het is helemaal anders nu: mierenkort en platinablond. Het resultaat van een bezoekje aan kapsalon ‘The Pony Club’, waar een Brusselse, die mij van toeten nog blazen kende, een onbevooroordeelde frisse kijk had op mijn kop. Ik voel me er écht heel goed bij", besluit ze.