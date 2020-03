André van Duin ontroert Nederland met emotionele versie van ‘La Bohème’ BDB

21 maart 2020

16u42

Bron: AD 6 TV André van Duin (73) heeft gans Nederland ontroerd met een emotionele versie van het nummer ‘La Bohème’ in de talkshow ‘De Wereld Draait Door’. Hij zong de song nadat hij vertelde over het recente overlijden van z’n echtgenoot. Het optreden leverde hem tientallen lovende reacties op op sociale media.

"In mijn hele carrière heb ik nooit zoveel reacties gehad op een tv-optreden", zegt André tegen de Nederlandse krant AD. "Het is extreem, ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat ik 150 tot 160 sms'jes en mailtjes heb gekregen. En als je op Twitter kijkt, is er al helemaal geen beginnen aan. Iedereen geeft complimenten. ‘Wat heb je mooi gezongen, we zaten in tranen op de sofa’, las ik. Het hele land is blijkbaar ontroerd.”

André vertelde, voordat hij een cover van ‘La Bohème’ van Charles Aznavour zong, openhartig over het overlijden van zijn echtgenoot Martin Elferink. "Zojuist naar het beste kwartier van ‘De Wereld Draait Door’ ooit gekeken", schrijft iemand op Twitter over het gesprek en het optreden van Van Duin. "Werkelijk prachtig." Een ander schrijft: "Het hoogtepunt van 15 jaar DWDD."